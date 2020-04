Armin Wolf überrascht erneut mit neuem Look

Nachdem der ORF-Star kürzlich mit Bart moderierte, kommt jetzt ein neues Detail hinzu.

Wien. So haben Sie den ORF-Anchor Armin Wolf noch nicht moderieren gesehen. Am Dienstagabend wird er seine Zuseher mit einem komplett neuen Look überraschen – erneut. Denn bereits nach der Corona-Isolation war der Moderator mit Bart zu sehen. Zu dem kommoden Aussehen mit Bart kommt nun eine neues Detail dazu: Seine Brille. Er wird sie in der "ZiB2" am Dienstag tragen.

Das hat nicht unbedingt Style-Gründe, sonder geschieht eher aus der Not heraus, denn seine Kontaktlinsen gingen kaputt, wie Armin Wolf auf Twitter verriet. "Heute - ungeplant - Phase 2 im neuen Moderations-Look. Mir ist eine Kontaktlinse zerbröselt (wusste gar nicht, dass das geht) - also heute #ZiB2 mit Bart & Brille", kündigt er seiner Fangemeinde in den sozialen Medien an. "Auch sehr fesch!", kommentiert ein User. "Morgen dazu eine lustige Maske!", fordert ein anderer.