Auch Kickls Polizei-Katze jetzt arbeitslos

So schnell kann's gehen: Nach dem Aus der von Ex-Innenminister Kickl befohlenen Pferde-Staffel ist auch die kleine Polizei-Katze ohne Job. Jetzt wird "Mieze-Leutnant" - so ist ihr Name - verschenkt.

Wien. Gestern berichtete das Innenministerium, dass nun das Projekt "Berittene Polizei", eingestellt wird. Übergangs-Innenminister Wolfgang Peschorn hat entschieden, dass dieses Programm doch zu teuer sei. Die bereits gut ausgebildeten Pferde werden an Polizeieinheiten im Ausland verkauft, für die Stallungen sollen ebenfalls Interessenten gesucht werden. Kätzchen spätes Opfer des Ibiza-Videos Als "Kollateralschaden" der innenpolitischen Wirren und des Minister-Wechsels nach dem Auftauchen des Ibiza-Videos verlor jetzt auch das in den Stallungen einquartierte Polizei-Kätzchen seinen Job: Die erst neun Monate alte Katze mit dem Namen "Mieze-Leutnant" fehlt nach dem Verschwinden der Pferde und des Pferdefutters einfach der Auftrag, sie muss keine Mäuse mehr jagen, die Samtpfote ist arbeitslos. "Wir wollen jetzt ein wirklich gutes Platzerl für die Dienst-Katze suchen", sagte ein Polizeisprecher zu ÖSTERREICH.