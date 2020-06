Ausfälle im Netz von A1, Magenta & Drei

Dienstagnachmittag kam es im Netz des Mobilfunkanbieters A1 teilweise zu Totalausfällen.

Österreichweit. Bei den Mobilfunkanbietern A1, "3" und Magenta soll es laut "allestörungen.at" zu mehreren Ausfällen des Mobil- und Festnetzes gekommen sein.

Zahlreiche A1-Kunden wandten sich an die offizielle Twitter-Seite des Mobilfunkanbieters. "Es kommt bei mobilen Datenverbindungen derzeit zu Problemen. An der Behebung wird gearbeitet", wurde auf einen Kunden-Tweet geantwortet. Auf die Frage, wie lange die aktuelle Störung wohl dauern würde, konnte man zunächst keine Auskunft geben.

© Screenshot (allestörungen.at)

© Screenshot (allesstörungen.at)

Störungskarte: Hier gab es Probleme im Netz von A1

Gegen 16 Uhr normalisierte sich die Situation langsam aber stetig wieder. Lediglich in Wien wurden weiterhin Störungen vermeldet.

Aktuell kommt es zu Servicebeeinträchtigungen bei mobilen Sprach- und Datenverbindungen. Unsere Experten arbeiten bereits mit Hochdruck an der Behebung der Störung. Du kannst mir deine Handynummer per DM schicken, dann bekommst du eine SMS wenn es wieder geht. — A1 (@A1Telekom) June 2, 2020

Auf der Störungskarte gut zu erkennen ist, dass die meisten Störungen im Netz von A1 die Ballungsräume in Wien, Graz und Linz betroffen haben. Aber auch in Salzburg, Innsbruck und in Klagenfurt klagten die A1-Kunden über Ausfälle.

© Screenshot (Facebook)

Auch auf Facebook meldeten zahlreiche User Probleme mit dem A1-Netz

© Screenshot (allestörungen.at)

Im Kommentarbereich von "allestörungen.at" meldeten zahlreiche A1-Nutzer, dass sie kein Netz mehr hätten

Massive Probleme bei Magenta

© Screenshot (allestörungen.at)

Auch beim Mobilfunkanbieter Magenta wurden zahlreiche Störungen gemeldet

© Screenshot (allestörungen.at)

Laut Live-Störungskarte von "allestörungen.at" verzeichnete man auch bei Mobilfunkanbieter Magenta zahlreiche Störungen. Ähnlich wie bei den Ausfällen im Netz von A1 waren auch hier vorrangig die Ballungsräume wie Wien, Innsbruck und Klagenfurt betroffen.

Auch Anbieter "3" nicht von Ausfällen verschont

Bei Mobilfunkanbieter "3" kam es am Dienstag ebenfalls zu Störungsmeldungen. Laut "allestörungen.at"-Informationen sollen die Ausfälle ähnlich wie bei den gemeldeten Störungen in den Netzen von A1 und Magenta vorwiegend die Ballungsgebiete betreffen.

© Screenshot (allestörungen.at)