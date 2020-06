Austrian-Airlines-Homepage ist down

Man versuche auf ein Backup-System umzustellen.

Wien. Seit Dienstagnachmittag ist die Homepage der Austrian Airlines down. Die Störung dauerte mehrere Stunden an. Man versuche auf ein Backup-System umzustellen. "Aufgrund eines technischen Problems sind unsere Website und unser Call-Center derzeit nicht verfügbar. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung und werden euch auf dem Laufenden halten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten", hieß es in einem Posting der Austrian Airlines auf Facebook.

Der Grund für den Ausfall sei ein Wasserschaden im Rechenzentrum am Flughafen Wien. Wie lange die Störung noch anhalten wird, war am Abend noch unklar.