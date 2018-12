Behörden verwechseln Student mit einarmigem Terroristen

Wien. Der 34-jährige Deutsche und ehemalige Student in Wien David Mayer teilt seinen Namen mit einem tschetschenischen IS-Terroristen, der auch als „Akhmed der Einarmige“ bekannt ist. Die beiden wurden von internationalen Behörden verwechselt. Die Konten des Deutschen wurden irrtümlich gesperrt.

Kontrolle in Wien

2013, gerade in Wien gemeldet, klopfte die Polizei an der Wohnungstür des deutschen Studenten. „Ihren Ausweis bitte!“, verlangten die österreichischen Beamten. David Mayer glaubte, sein verlorener Pass wurde gefunden, und wunderte sich „nur ein bisschen“ über den unerwarteten Besuch, wie er gegenüber oe24 erzählt. Was er nicht wusste: Zur selben Zeit war der tschetschenische IS-Terrorist Akhmed Chatayev, Deckname „David Mayer“, nach Wien gekommen und untergetaucht.

Student auf Terror-Fahndungsliste

David Mayer studierte in Wien Deutsch als Fremdsprache. Der junge Schwabe bekam 2015 über ein deutsches Institut eine Anstellung in Jordanien. Nach wenigen Monaten in Amman schrieb ihm ein Anwalt aus Deutschland, dass das Institut kein Geld überweisen könne, und schickte ihm als Erklärung eine Terror-Fahndungsliste mit seinem Namen im Anhang.

Ein Arm und ein Bein fehlen

Der tschetschenische IS-Terrorist Akhmed Chatayev mit dem Decknamen „David Mayer“ wurde weltweit gesucht. Er soll ein führender Kommandeur bei der Terrororganisation IS in Syrien gewesen sein. Personenbeschreibung: um die 30 Jahre, Bart, mittelgroß, dunkler Typ, ein Bein und ein Arm fehlen.

© all Akhmed Chatayev bei einer Verhaftung 2011.

In Jordanien werden sämtliche Online-Accounts, wie Amazon, PayPal, E-Bay und bwin des Deutschen gesperrt, sowie Gehaltszahlungen des Deutschen gestoppt. Er ist geschockt – kann aber seinem Arbeitgeber glaubhaft machen, dass nicht er der Gesuchte sei.

Akhmed Chatayev war später einer der Drahtzieher des Anschlages auf den Istanbuler Flughafen 2016. Ein Jahr später wurde er bei einer Razzia in Georgien erschossen. Der deutsche David Mayer hat bis jetzt Angst, auf einer Terror-Liste zu stehen. „Ich habe ein ungutes Gefühl, dass ich weiter auf einer Liste stehe und die Verwechslung weitergehen könnte“, sagt der Deutsche.

US-Veteran ebenfalls betroffen

Laut „Guardian“-Bericht betraf die Verwechslung auch einen 90-jährigen US-Veteranen, der inzwischen als Akademiker in England lebt. Der britische David Mayer bekommt kein Visum für die USA, obwohl er mehrfach den Behörden glaubhaft gemacht hat, dass er kein Terrorist sei. Aber er steht nach wie vor auf einer geheimen Terrorliste – auf der wahrscheinlich auch der deutsche David Mayer steht. Er fragt sich jetzt: „Wie kommt man von der Liste wieder runter?“