Bei Coronavirus-Sperre ganzen Grenzübergang vergessen!

Unser oe24.TV-Reporter Mike Vogl war überrascht: Kein einziger Polizist sperrte den Grenzübergang Großgmain bei Salzburg ab - obwohl das aufgrund der Anti-Virus-Sperre längst so sein sollte.

Am Autobahn-Grenzübergang Walserberg wird die Einreisesperre nach Deutschland massiv kontrolliert, auch bei dem Grenzübergang in Freilassing wurde abgesperrt. "Aber hier in Großgmain bei Salzburg gibt's nicht einmal ein allein herumstehendes Sperrgitter. Und keinen einzigen Polizisten, der die Autofahrer stoppt", berichtet oe24.TV-Reporter Mike Vogl.

© Mike Vogl

Vielmehr dürften die Behörden auf diese Möglichkeit bei Großgmain, von Österreich nach Deutschland zu fahren, einfach vergessen haben. Mike Vogl: "Da gibt's null. Die Autolenker können da unkontrolliert raus aus Deutschland fahren - und natürlich auch von Österreich nach Bayern. Sogar Busse fahren durch."

© Mike Vogl

© Mike Vogl

Ebenso soll auch laut Anrufern bei oe24.at der Grenzübergang zwischen Ostermiething im Innviertel und dem bayrischen Tittmoning absolut unkontrolliert sein . . .

Für Kopfschütteln sorgte übrigens auch, dass das Gesundheitsministerium selbst am heutigen Montag noch Inlandsflüge von Innsbruck nach Wien zugelassen hat: Bekanntlich gilt der Bezirk Landeck als High-Risk-Area und in Tirol eine Ausgangssperre. Die am Flughafen Wien gelandeten Passagiere wurden nicht auf Coronavirus-Infektionen getestet, es dürfte nur die Temperatur gemessen worden sein.