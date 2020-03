Betrunkener aus Donaukanal gerettet

Der Mann stürzte von der Kaimauer bei der Salztorbrücke und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Samstag einem Betrunkenen das Leben gerettet. Dieser drohte nach einem Sturz von einer Kaimauer im Donaukanal zu ertrinken. Mit der Hilfe der Feuerwehr konnte er geborgen werden. Die Rettung brachte ihn anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, hieß es in einer Aussendung der Polizei am Samstag.

Der Vorfall ereignete sich gegen 00.20 Uhr. Der 45-jährige Mann stürzte den Polizeiangaben zufolge von der Kaimauer bei der Salztorbrücke und landete auf einem Mauervorsprung beim Donaukanal. Dort blieb er liegen - eine gefährliche Situation, denn aufgrund seiner Körperhaltung drohte er zu ertrinken. Zeugen berichteten den Einsatzkräften, dass der Mann unmittelbar vor dem Unfall "eine erhebliche Menge" Alkohol getrunken hat.