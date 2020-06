Betrunkener erklärt, wie man den Wirten richtig hilft

'Mit Maske hin, mit Fetzen ham': Ein Video des Kabarettisten Walter Kammerhofer geht in den sozialen Medien viral.

Obwohl die Zahlen weiterhin zurückgehen, beschäftigt die Corona-Krise weiterhin ganz Österreich. Besonders die Wirte und Gastronomen leiden unter einem Besucherrückgang und Umsatzschwund. Dabei wollen viele Österreicher die heimischen Wirte unterstützen – so wie auch Kabarettist Walter Kammerhofer.

"Alle kann ich auch net retten"

In einem Video von TV Regionalfernsehen, das derzeit im Internet viral geht, teilt der Niederösterreich seine Ansichten über die derzeitige Krise. „Das ist ein Blödsinn – eine zweite Welle. Ich bin schon in der sechsten“, stellt der offensichtlich Betrunkene gleich zu Beginn klar. In Folge erklärt Kammerhofer dann detailliert, wie man die heimischen Wirte richtig unterstützt. „I unterstütz die Wirt wo i ko, owa olle ko i a ned rettn Am besten ist, wenn du mit einer Maske hingehst und mit einem Fetzen heim.“ Zum Schluss fast der Niederösterreicher dann noch zusammen: „Ich tue alles, um die Wirte zu unterstützen.“

Das Video des offenbar Betrunkenen geht derzeit im Internet viral. Tausende User haben den kurzen Clip in den sozialen Medien bereits geteilt. Viele amüsieren sich über die Ausführungen des Kabarettisten.