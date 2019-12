Bis zu 70 Cent mehr pro Liter Sprit!

Geheimplan in Deutschland zu drastischen Steuern auf Diesel.

Wien. Während heute die OPEC-Ölscheichs in Wien wieder am Ölhahn drehen wollen, um die Spritpreise nach oben zu treiben, platzte in Deutschland die Tank-Bombe: Bis zu 70 Cent mehr pro Liter – so teuer müsste Diesel werden, um die deutschen Klimaziele im Verkehr zu erreichen, heißt es in einem Geheimpapier des Umweltbundesamtes.

In Österreichs Klimaplan – die CO2-Emissionen sollen bis 2030 um 36 % gesenkt werden –, über den am 18. Dezember im Ministerrat abgestimmt wird, traut sich keiner über drastische und unpopuläre Maßnahmen. „Das soll die neue Regierung machen“, heißt es laut Insidern.

Diesel-Bombe in Österreich. Im ÖSTERREICH-Gespräch prescht dagegen Markus Gansterer vom Verkehrsclub VCÖ vor: „In einem umfassenden Klimapaket muss endlich die Steuerbegünstigung für Diesel abgeschafft werden.“ Denn: Die Mineralölsteuer wird bei jedem getankten Liter Sprit fällig – für Benzin liegt sie bei 48,2 Cent pro Liter, Dieselfahrer können sich dagegen seit Jahrzehnetn darauf verlassen, billiger zu fahren, mit 39,7 MöSt pro Liter. Dazu kommt: „Heute ist Sprit 25 % billiger als etwa noch 2012“, sagt Gansterer: „Ein sinkender Spritpreis führt immer zu größeren Autos, und die Autofahrer tanken auch mehr.“