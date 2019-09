Brautpaar bei Petting verunglückt

Sbg. Da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: Nach einem ersten Schreck begann der neue Lebensabschnitt eines Salzburger Paares am Wochenende mit einem vielsagenden Schmunzeln: Die frisch Vermählten kollidierten ausgerechnet in Petting in ihrer Hochzeits-Ente mit einem Urlauber-Auto.

Nach der standesamtlichen Trauung in der Mozartstadt hatte sich das Paar in einem mehr als 40 Jahre ­alten Citroën 2 CV auf den Weg zur Feier in einen Braugasthof ins benachbarte ­Bayern gemacht. Im Pettinger Ortsteil Ringham nahe dem Waginger See passierte es dann.

Die Brautleute wollten abbiegen, bremsten ihre Ente ab. Ein dahinter fahrendes Auto konnte noch bremsen. Doch die Urlauber aus ­Baden-Württemberg im nächsten Fahrzeug hatten bereits zum Überholen angesetzt. Verletzt wurde beim Crash niemand.