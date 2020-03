Corona-Entwarnung im Pongau: Schule & Kindergarten bleiben offen

Kinder aus Werfenweng, die in Italien auf Urlaub waren, zeigten Grippen-Symptome. Der Coronavirus-Verdacht bestätigte sich aber nicht.

Die beiden Kinder aus dem Pongau sind nicht an dem Coronavirus erkrankt. Die Geschwister wurden laut einer Aussendung des Landesmedienzentrums Salzburg negativ auf COVID-19 getestet. Die Testergebnisse lagen am Mittwochabend vor. Die zwei Kinder, die nach einem Italien-Urlaub grippeähnliche Symptome gezeigt hatten, müssen aber als Vorsichtsmaßnahme für zwei Wochen zu Hause bleiben.



Die angekündigte Schließung der betroffene Klasse in der Neuen Mittelschule Werfen und des Kindergartens in Werfenweng sei aufgrund der negativen Testergebnisse nicht mehr notwendig, hieß es. Der Unterricht in der Klasse findet regulär am Donnerstag statt. Der Kindergarten öffnet aus organisatorischen Gründen wieder am Freitag.





Wie die APA bereits berichtete, wurde heute am Nachmittag in Salzburg der dritte Corona-Fall bestätigt. Das Landesmedienzentrum hat die Angaben über das Alter der betroffenen Patientin am Abend korrigiert. Es handelt sich um eine 62-jährige - nicht wie ursprünglich angenommen 44-jährige - Frau aus Köln, die im Gemeindegebiet von Untertauern, Ortsteil Obertauern, auf Urlaub ist.



Die Frau und ihre Urlaubsbegleitung befinden sich derzeit im Hotel in Quarantäne. Die beiden betroffenen Personen werden laut Landesmedienzentrum mit einem Krankentransport in ihre Heimat nach Deutschland gefahren. Die Arbeiten der Gesundheitsbehörde seien diesbezüglich noch im Gange, hieß es. Weitere Informationen dazu soll es am Donnerstagvormittag geben.



Zwei Österreicher nach Kreuzfahrt infiziert

Zwei Österreicher sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, nachdem sie am Freitag in Genua vom Kreuzfahrtschiff "MSC Opera" gegangen sind. Dies bestätigten die österreichischen Gesundheitsbehörden. Das österreichische Paar hatte vom 17. bis zum 28. Februar an einer Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeerraum teilgenommen.



Von Genua kehrte das Paar nach Österreich zurück, wo es am Dienstag positiv auf das Covid-19 getestet und unter Quarantäne gestellt wurde. "MSC Opera" erreichte am Mittwoch den griechischen Hafen Piräus. Die Reederei informierte die griechischen Gesundheitsbehörden über die positiv getesteten Österreicher, die an Bord des Schiffes waren, bestätigte ein MSC-Sprecher gegenüber der APA.



Nach einigen Kontrollen erhielt die "MSC Opera" die Erlaubnis zur Weiterreise und sei nun in Richtung Korfu unterwegs. Keiner der Passagiere und Crewmitglieder meldeten bisher Coronavirus-Symptome. "Die Gesundheit und die Sicherheit unserer Passagiere und der Crew ist stets unsere Priorität", so der MSC-Sprecher.

Immer mehr Fälle in Österreich

Die Zahl der bestätigten Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Österreich steigt weiter: Mit Stand Mittwochabend waren es 29 und damit um fünf mehr als am Abend zuvor. Das teilte das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mit. Demnach wurden bisher 3.138 Tests durchgeführt.

´++ Den LIVE-Ticker finden Sie weiter unten ++

Neue Fälle in Wien und Niederösterreich

In Wien gibt es einen weiteren bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Dabei handelt es sich um eine Frau, die nach einem Aufenthalt in Italien positiv getestet wurde. Das teilte Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien, am Mittwochvormittag der APA mit.

Es handle sich nicht um einen schweren Fall. Die Frau werde wohl unter häusliche Quarantäne gestellt.

In Niederösterreich ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten am Mittwoch auf fünf gestiegen. Zwei neue Fälle wurden bekannt, betroffen sind nach Angaben des Sanitätstabes zwei Frauen aus dem Bezirk Korneuburg. Beide befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Erkrankten seien Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles, wurde betont. Auch alle drei bisher in Niederösterreich als infiziert erfassten Personen stammen aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich um Eheleute sowie um eine Frau, die mit dem Paar beruflich Kontakt hatte. Alle drei wurden unter häusliche Quarantäne gestellt. Insgesamt wurden im Bundesland bisher 333 Personen auf SARS-CoV-2-Erreger getestet. Neben den fünf positiven lagen 306 negative Ergebnisse vor, 22 waren Mittwochmittag offen.

oe24 berichtet auch heute wieder LIVE über die aktuellen Entwicklungen