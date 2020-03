Corona-Ferien: 10 wichtige Fragen für Schüler & Eltern

Ein Großteil der 1,1 Millionen Schüler wird am morgigen Montag daheimbleiben.

Wien. Das gab es seit dem 2. Weltkrieg noch nicht: Österreich schließt zwar nicht völlig die Schulen – um die Ansteckungsgefahr mit dem neuen Corona­virus zu beschränken, werden aber 1,1 Millionen Schüler aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Konkret heißt das: An berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS), AHS-Oberstufen, Berufs- und Polytechnischen Schulen findet ab Montag kein Unterricht statt. An Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen wird bis Dienstag unterrichtet – fernbleibende Schüler gelten als entschuldigt. Die Schüler sollen auf E-Learning umsteigen bzw. vor­bereitete Übungsaufgaben bearbeiten. Generell sollen die Kinder sehr wohl weiterlernen – die Lehrer, die (bis auf die Oberstufe) in den Schulen sein müssen, sollen Übungsaufgaben bereitstellen.

Kinder bitte nicht zu den Großeltern geben

Das bedeutet, dass mehr als 400.000 Oberstufenschüler daheimbleiben (dürfen) – rund 700.000 Pflichtschüler sollen spätestens ab Mittwoch nicht mehr in der Schule erscheinen (außer sie können daheim nicht betreut werden). In Regierungskreisen rechnet man, dass insgesamt 80 % der Kinder – also knapp 900.000 – daheimbleiben werden. Was aber nicht geschehen soll: Die Kleinen sollen nicht zu den Großeltern kommen – sie sind durch Covid-19 ja besonders gefährdet.

Die Kindergärten bleiben geöffnet – Eltern werden aber gebeten, ihre Kinder nur dann zu bringen, wenn sie nicht daheim betreut werden können.

10 wichtige Fragen für Schüler & Eltern