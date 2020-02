Corona-Verdacht in Kärnten: Urlauberin gestorben

Urlauberin aus Friaul in Bad Kleinkirchheim verstorben ++ Untersuchungen laufen

Eine 56 Jahre alte Italienerin ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Apartmentanlage in Bad Kleinkirchheim in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) gestorben. Der Notarzt hat eine Infektion mit dem Coronavirus bei der Toten nicht ausgeschlossen, berichtete der Landespressedienst. Bei der Toten aus Friaul wurde ein Abstrich gemacht, weitere Untersuchungen wurden angeordnet.

Die Apartmentanlage wurde gesperrt, die Bewohner durften das Gebäude vorerst nicht verlassen. Sie werden ebenfalls untersucht. Die Behörden, auch die italienischen, versuchten nun herauszufinden, mit wem die 56-Jährige vor ihrem Tod Kontakt hatte.

Testergebnis noch heute

Das Testergebnis des Kärntner Coronavirus-Verdachtsfall soll im Laufe des Tages vorliegen. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage sagte, kam die verstorbene Urlauberin aus dem Raum Udine. Sie war seit Freitag in Kärnten. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) appelliert an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. "Es werden alle notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen gesetzt."

Nächster Krisengipfel

Der Einsatzstab der Regierung tagt bereits heute um 7.30 Uhr wieder. Es geht um das Vorgehen bei weiteren möglichen Abriegelungen, wie gerade in Tirol. Denn es sei davon auszugehen, dass Weitere nötig sein könnten. Daran wird laut dem Bundeskanzleramt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilnehmen.

