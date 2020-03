Coronavirus: 90.000 Infizierte, 3.000 Tote, 68 Länder

Weltweit starben bereits mehr als 3.000 Menschen an Covid-19-Erkrankungen. Die Zahl der Infizierten stieg auf über 90.000 Personen.

Italien: 1.700 Infektionen, 34 Todesfälle, elf Städte abgeriegelt.

In Südkorea wurde der Notstand ausgerufen. Derzeit gibt es 4.300 Infizierte, 22 Todesopfer.

Die USA beklagen zwei Corona-Tote. Beide aus dem US-Staat Washington. Insgesamt gibt es 22 Erkrankte, einer in New York.

Australien vermeldet den ersten Corona-Toten. Der 78-Jährige verstarb gestern in Perth.

In China starben bisher 2.912 Menschen. Mehr als 80.000 sind infiziert.

Iran: 66 Todesopfer, Tausende sind infiziert. Höchste Todeszahl außerhalb von China.

Österreich: Hunderte schon in Quarantäne

350 stehen unter Quarantäne, 18 sind erkrankt. Ein Infizierter im Überlebenskampf.

Wien. Bisher gab es 2.120 Corona-Testungen in Österreich. Am Montag kamen vier infizierte Personen hinzu. Eine Wienerin hatte sich bei einem Verwandten in Niederösterreich angesteckt. Am Abend gab es zwei Fälle in der Steiermark: im Mürztal und in Graz. Insgesamt gibt es damit neun bestätigte Fälle in Wien, zwei in Tirol, zwei in Niederösterreich, zwei in Salzburg sowie drei in der Steiermark.

Kinder. Besonders dramatisch der Alarm um ­die Volksschule Wittelsbachstraße in der Wiener Leopoldstadt: Die Kinder dürfen derzeit nicht am Unterricht teilnehmen, sind zu Hause in Quarantäne. Die Mädchen hatten vergangene Woche an einem Workshop zum Thema Robotertechnik teilgenommen. Am Sonntag wurde der Lehrer des Workshops positiv auf das Coronavirus getestet: „Bisher weist noch keiner Schüler irgendwelche Krankheitssymptome auf“, so Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabes.

Die Volksschule Wittelsbachstraße ist nicht die einzige Schule mit Corona-Alarm. 17 Mitarbeiter der „Vienna International School“ in Wien-Donaustadt mussten in Quarantäne. Auch dort wurde bei zwei externen Trainern das Coronavirus bestätigt. Insgesamt sind in ganz Österreich schon mehr als 350 Personen in Quarantäne.

Fußball-Fan löste Corona-Alarm in Salzburg aus

Einsatz. Ein Frankfurter Fußballfan, der das Europa-League-Spiel im Stadion Kleßheim besuchte, löste ­indes in Salzburg Corona-Großalarm aus. 18 Angestellte eines Hotels und einer Jugendherberge mussten wegen des Deutschen unter Quarantäne gestellt werden. In Wien wurde ein Corona-Zentrum für Touristen mit 58 Plätzen eingerichtet.

Zahlen. Todesfälle gibt es in Österreich im Zusammenhang mit Corona keine. Der überwiegende Teil der Infektionen nehme einen leichten Verlauf, heißt es.

Als besonders schwer gilt die Erkrankung eines 72-jährigen Wieners, der seit einer Woche im Kaiser-Franz-Josef-Spital auf der Intensivstation liegt. Der renommierte Wirtschaftsanwalt muss künstlich beatmet werden.

