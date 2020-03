Coronavirus: Anmeldeseite für Wien-Marathon offline

Ob der Vienna City Marathon abgesagt werden muss, ist noch nicht klar – Anmeldungen sind jedoch nicht mehr möglich.

Am 18. und 19. April soll der Vienna City Marathon stattfinden – ob es tatsächlich so ist, oder ob er wegen Corona-Gefahr abgesagt werden muss, ist noch unklar. Derzeit ist das Event nicht von den Einschränkungen von Großveranstaltungen betroffen. Anmeldungen sind jedoch nicht mehr möglich – die Anmeldeseite wurde derzeit offline genommen.

Die Veranstalter veröffentlichten diese Mitteilung auf ihrer Homepage:





Die österreichische Bundesregierung hat bei einer Pressekonferenz am 10. März 2020 die Durchführung von Outdoor-Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern bis Anfang April in Österreich aufgrund von Covid-19 verboten. Genauere Informationen werden in einem Erlass schriftlich und rechtswirksam festgelegt.





Obwohl die Durchführung des Vienna City Marathon (VCM) am 18. und 19. April von dieser Maßnahme vorerst nicht direkt betroffen ist, besteht eine unklare Situation und weitere Schritte stehen im Raum.

Wir haben daher ab sofort die Anmeldung für alle Bewerbe des VCM 2020 geschlossen.