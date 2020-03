Coronavirus: Bereits 52 Tote in Italien

Weltweit starben bereits mehr als 3.000 Menschen an Covid-19-Erkrankungen. Die Zahl der Infizierten stieg auf über 90.000 Personen.

In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 52 gestiegen. Das sind 18 mehr als am Sonntag, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom mit. Die meisten Todesfälle wurden in den norditalienischen Regionen Lombardei und Emilia Romagna meldet.

Inzwischen sind nach Borrellis Angaben 1.835 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Das sind 258 mehr als am Sonntag. 50 Prozent der Infizierten würden keine Symptome vorweisen. Italien ist das in Europa am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Elf Gemeinden in der Lombardei und Venetien sind seit zehn Tagen unter Quarantäne.

Italien ist das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Jedes Jahr reisen Hunderttausende ins südliche Nachbarland. Nun werden mit zahlreichen Stornierungen gerechnet.

Kritik an der Regierung wächst

Mit den steigenden Zahlen wird auch die Kritik an Ministerpräsident Giuseppe Conte lauter. Sein Kabinett schaffte es bis jetzt nicht, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Conte kündigte zuletzt aber an, die bisherige Strategie fortzusetzen. So wurde die Absperrung von elf Gemeinden im Norden des Landes verlängert. Außerdem beschloss die Regierung in Rom für ein erweitertes Gefahrengebiet Vorsichtsmaßnahmen, etwa das Verbot von Sportwettkämpfen. Ein Teil der Vorschriften, wie der Stopp von Schul- und Bildungsreisen, gilt auch im ganzen Land. Einige Maßnahmen laufen zunächst bis 8. März, andere bis zum 15. März.

Österreich: Hunderte schon in Quarantäne

350 stehen unter Quarantäne, 18 sind erkrankt. Ein Infizierter im Überlebenskampf.

Wien. Bisher gab es 2.120 Corona-Testungen in Österreich. Am Montag kamen vier infizierte Personen hinzu. Eine Wienerin hatte sich bei einem Verwandten in Niederösterreich angesteckt. Am Abend gab es zwei Fälle in der Steiermark: im Mürztal und in Graz. Insgesamt gibt es damit neun bestätigte Fälle in Wien, zwei in Tirol, zwei in Niederösterreich, zwei in Salzburg sowie drei in der Steiermark.

Kinder. Besonders dramatisch der Alarm um ­die Volksschule Wittelsbachstraße in der Wiener Leopoldstadt: Die Kinder dürfen derzeit nicht am Unterricht teilnehmen, sind zu Hause in Quarantäne. Die Mädchen hatten vergangene Woche an einem Workshop zum Thema Robotertechnik teilgenommen. Am Sonntag wurde der Lehrer des Workshops positiv auf das Coronavirus getestet: „Bisher weist noch keiner Schüler irgendwelche Krankheitssymptome auf“, so Andreas Huber, Sprecher des medizinischen Krisenstabes.

Die Volksschule Wittelsbachstraße ist nicht die einzige Schule mit Corona-Alarm. 17 Mitarbeiter der „Vienna International School“ in Wien-Donaustadt mussten in Quarantäne. Auch dort wurde bei zwei externen Trainern das Coronavirus bestätigt. Insgesamt sind in ganz Österreich schon mehr als 350 Personen in Quarantäne.

