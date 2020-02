Coronavirus: Immer mehr Verdachtsfälle in Österreich

Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg - hier werden überall Patienten mit Verdacht auf den Coronavirus isoliert.

In Wien gab es am Samstag einen weiteren Coronavirus-Verdachtsfall. "Es handelt sich um eine junge Österreicherin, die sich vom 15. bis 30 Jänner in der Nachbarprovinz von Wuhan aufgehalten hat", sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gegenüber der APA.



Die Frau sei mit grippeähnlichen Symptomen ins Kaiser-Franz-Josef-Spital aufgenommen worden. Die Testergebnisse dürften spätestens am Sonntag vorliegen, sagte der Sprecher.

Erster Verdacht auf in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es einen ersten Corona-Verdachtsfall. Die betroffene Person wurde isoliert, Blut- und Abstrichproben wurden zur Untersuchung an das Virologische Institut nach Wien geschickt, teilte das Land am Samstag in einer Aussendung mit. Laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher handelt es sich um eine Reiserückkehrerin aus China, die über die typischen Symptome klagte.



Die junge Frau sei vorsorglich per Infektionstransport in das Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert und dort isoliert worden. Bisher handle es sich lediglich um einen Verdachtsfall, betonte Grabher. Beratungen der Kontaktpersonen hätten bereits stattgefunden. Mit einem Ergebnis der entnommenen Proben sei im Laufe des Sonntags zu rechnen.

Verdacht auch in Oberösterreich

Am Freitag hat sich bei einem Mann auch in Oberösterreich der Verdacht auf das Corona-Virus ergeben, wie das Gesundheitsministerium auf seiner Homepage mitteilte. Er war von einer Reise aus Peking zurückgekehrt und wies Anzeichen einer Erkältung auf, sagte Oberösterreichs Landessanitätsdirektor Georg Palmisano am Samstag zur APA.



Da die Verdachtsfallkriterien von offizieller Seite ausgeweitet wurden, habe man entsprechende Maßnahmen veranlasst. Der Oberösterreicher liegt in einem Linzer Spital - abgeschirmt. Die Laborergebnisse sollen im Laufe des Nachmittags feststehen.

Zwei Verdachtsfälle auch in Niederösterreich

Auch in Niederösterreich gibt es die ersten Corona-Verdachtsfälle. Ein Mann werde im Landesklinikum Mödling behandelt, teilte ein Sprecher der Landeskliniken-Holding am Samstag auf Anfrage mit. Laut Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding wurde eine Frau ebenfalls ins Landesklinikum Mödling eingeliefert. Sie habe nichts mit dem männlichen Patienten zu tun, sagte der Sprecher auf Anfrage. Entsprechende Tests würden laufen. Mit Ergebnissen werde am späten Nachmittag gerechnet.