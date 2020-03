Coronavirus: Jetzt schon 157 Fälle in Österreich

Die Zahl der Personen, die in Österreich nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert sind, hat sich auf 157 Personen deutlich erhöht. Die meisten Fälle gibt es in Wien und Niederösterreich.

In Tirol liegen 16 weitere positive Coronavirus-Fälle vor. Bei 15 Fällen gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zu einem 36-jährigen Barkeeper aus Norwegen, der vergangene Woche im Bezirk Landeck positiv auf das Virus getestet worden war, teilte das Land mit. Alle Patienten würden einen milden Krankheitsverlauf aufweisen und seien in einem "sehr guten Zustand", wie es gegenüber der APA hieß.

Alle Fälle betreffen den Bezirk Landeck - 14 wurden in Ischgl positiv getestet, ein Patient in Kappl. 14 dieser 15 Personen stammen aus dem unmittelbaren Arbeitsumfeld des Norwegers. Bei einer Person handelt es sich um eine enge Kontaktperson aus dem sozialen Umfeld einer nun erkrankten Mitarbeiterin jener Bar in Ischgl, in der der Norweger gearbeitet hatte.

Ein weiterer positiver Test wurde indes in der Gemeinde Pettneu am Arlberg verzeichnet. Dieser Fall steht laut Land im unmittelbaren Zusammenhang zu einem weiteren Norweger. Dieser hatte sich in einer Ferienwohnung aufgehalten und war am Donnerstag vergangener Woche positiv getestet worden.