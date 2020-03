Coronavirus: Jetzt schon 74 Fälle in Österreich!

Seit Beginn der Zählung der Lungenkrankheits-Fälle sind bereits 3.460 Menschen daran gestorben – In Österreich zählt man derzeit 74 bestätigte Corona-Fälle.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ist mit Stand Samstag, 8.00 Uhr, auf 74 gestiegen. Das geht aus Angaben des Gesundheitsministeriums hervor. Bei einer Pressekonferenz am Freitagabend hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) noch von 63 positiv getesten Personen berichtet. Insgesamt wurden hierzulande bisher 4.308 Menschen auf das Virus getestet. Bisher gibt es vier Fälle im Burgenland, 23 in Niederösterreich, vier in Oberösterreich, fünf in Salzburg, sechs in der Steiermark, sieben in Tirol, 23 in Wien und jeweils einen in Kärnten und Vorarlberg.

Acht neue Fälle in Niederösterreich

In Niederösterreich sind Samstagmittag acht neue Coronavirus-Fälle bestätigt worden. Die Zahl der Infizierten ist damit von 15 auf insgesamt 23 angestiegen. Von den acht neuen Betroffenen sind nach Angaben des Sanitätsstabes fünf aus dem Bezirk Korneuburg, zwei aus dem Bezirk Tulln und einer aus dem Bezirk Mistelbach.

Insgesamt wurden in Niederösterreich bisher 438 Personen auf das Covid-19-Virus getestet. 404 Tests waren negativ, elf Ergebnisse sind noch ausständig. Im Verdachtsfall sei die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, betonte die Landessanitätsdirektion einmal mehr.

Alle Bundesländer betroffen

Zuletzt wurden auch erstmals Fälle aus dem Burgenland gemeldet. Eine vierköpfige slowakische Familie zeigte Symptome, befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne und wird ärztlich betreut.

Das berichtete der Landesmedienservice Burgenland. Die vier Erkrankten befinden sich in ihrem Ferienhaus im Bezirk Neusiedl am See. "Die Mutter der Familie befand sich vor Kurzem bei einem internationalen Kongress in den USA. Am Tag nach ihrer Rückkehr zeigte sie erste Symptome und wurde danach auch informiert, dass sie bei dem Kongress nachweislichen Kontakt mit bestätigt Covid-19-Erkrankten gehabt hat. Da auch die restlichen Familienmitglieder - der Ehemann sowie zwei Kinder - grippeähnliche Symptome mit teilweise hohem Fieber zeigten, wurde von allen vier Familienmitgliedern auf behördliche Anordnung ein Rachenabstrich genommen und eingeschickt", informierte die Sprecherin des "Koordinationsstabes Coronavirus".

In weiterer Folge werden nun die Kontaktpersonen der Familienmitglieder schnellstmöglich ermittelt. Diese werden dann 14 Tage lang in häusliche Quarantäne geschickt, kündigte das Land an. Das Burgenland habe sich sehr intensiv auf einen möglichen Krankheitsfall vorbereitet, in der Landessicherheitszentrale wurde ein Koordinationsstab eingerichtet, der in ständigem Austausch mit Behörden, Rettungsorganisationen und Krankenhäusern steht.

Stopp der Direktflüge zwischen stark betroffener Ländern

Österreich stoppt kommende Woche alle Direktflüge von und nach Südkorea, den Iran sowie die norditalienischen Flughäfen Mailand und Bologna. Weiters wird es punktuelle Gesundheitschecks an den österreichisch-italienischen Grenzübergängen geben, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz Freitagabend in Wien an. Die Zahl der bestätigten Fälle in Österreich stieg auf 66.

Somit erreichte das Coronavirus bis Freitagabend alle österreichische Bundesländer. Mit Stand 21.15 Uhr gab es mit 23 bestätigten Fällen die meisten in Wien, in Niederösterreich waren es 18, in Tirol sieben, in Salzburg fünf und im Burgenland vier. In Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten gab es jeweils eine infizierte Person. "Die Zahlen steigen stetig", konstatierte Kurz. Das Ziel der heimischen Behörden sei nach wie vor "die Ausbreitung einzudämmen und zu verlangsamen". Denn "die Situation hat sich verschärft, insbesondere im Iran, auch in Südkorea und in einigen Regionen Italiens." Nach China ist Italien das Land mit den meisten Toten, 197 Menschen starben dort laut Behördenangaben. Der Iran hatte nach offiziellen Angaben am Freitag 124 Tote. Der komplette Stopp der Direktverbindungen sei bereits mit den Airlines und mit den italienischen Behörden abgesprochen, erklärte Kurz. Aus Südkorea fliegen derzeit noch die Airlines Korean und Asiana nach Wien - mehrmals täglich zum Teil direkt, zum Teil mit Zwischenstationen. Aus Teheran kann man derzeit noch mit Iran Air direkt nach Wien reisen oder - indirekt über Istanbul - mit Turkish oder Pegasus. Die AUA hat entsprechende Verbindungen bereits aufgrund des Coronavirus eingestellt. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der am Freitag beim Gesundheitsministerrat der EU in Brüssel war, sprach von einer "schwierigen Situation, dass die Zahlen in Südkorea und Iran eine drastische Steigerung erfahren, und auch in der Lombardei sehr ernst zu nehmende Zunahmen zu verzeichnen sind". Weltweit gebe es mittlerweile 101.000 bestätigte Fälle und man gehe von einer erheblichen Dunkelziffer aus. Ein völliges Einreisestopp für Personen aus den stark betroffenen Ländern mit voller und partieller Reisewarnung wird es nicht geben, Grenzübertritte weiterhin möglich sein. "Wir haben uns bewusst entschieden, keine Grenzen zu schließen, sondern den Reiseverkehr drastisch zu reduzieren und damit das Risiko abzusenken", betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

