Coronavirus: ÖBB-Mitarbeiterin in Quarantäne

Die Frau ist bereits seit Mittwoch in Quarantäne.

Wien. Unter den 37 bestätigten Coronavirus-Fällen in Österreich befindet sich auch eine ÖBB-Mitarbeiterin. Die Frau ist bereits seit Mittwoch in Quarantäne. Sie war am Bürostandort der Bahn in Wien tätig und hatte keinen Kundenkontakt, betonten die ÖBB am Donnerstag.

Die ÖBB haben - wie viele andere Unternehmen auch - eine umfassende Mitarbeiterinformation gestartet, um vor allem auf die von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Maßnahmen aufmerksam zu machen. Zusätzlich werden betriebskritische Standorte mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert, hieß es gegenüber der APA. Mitarbeiter im Kundenkontakt haben darüber hinaus - ähnlich wie bei der Grippesaison - zusätzlich Desinfektionsmittel erhalten und werden auch seitens der Arbeitsmedizin informiert, betonte die Bahn.