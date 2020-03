Einreisestopp für österreichische Touristen nach Israel.

Wien/Tel Aviv. Israel lässt ab Freitag 8.00 Uhr keine Reisenden aus Österreich mehr einreisen. Davon ausgenommen sind jene Personen, die in Israel über einen gültigen Aufenthaltsstatus verfügen sowie israelische Staatsangehörige. Diese werden jedoch in eine 14-tägige Quarantäne genommen. Die genauen Details der neuen Regelungen waren am Donnerstag zunächst unklar.

"Es liegt an den israelischen Behörden bekannt zu geben, wie genau die Einreisesperre umgesetzt wird und was sie für schon in Israel aufhältige Personen bedeutet", sagte Außenministeriumssprecher Peter Guschelbauer der APA. Die Details will Israel "noch im Laufe des heutigen Tages bekanntgeben", betonte der Sprecher. Derzeit befinden sich laut Außenministerium rund 600 österreichische Touristen in Israel. März ist "definitiv die Hauptreisezeit", sagte Guschelbauer. Reisende sollen sich nunmehr "auf jeden Fall mit den Airlines in Verbindung setzten".

Israel hatte die Einreisestopps am Mittwoch verkündet. Auch Touristen aus Italien, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien sind davon betroffen.