SPÖ-Chefin: "Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen wäre notwendig und sinnvoll"

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner spricht sich im Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Dienstagsausgabe) und bei FELLNER! LIVE auf oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr) für die Absage von Großveranstaltungen aus, um die Ausbreitung des Corona-Virus in Österreich einzudämmen: "Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Es geht dabei vor allem um Großveranstaltungen ab 1000 Personen. Diese sollte man absagen, um das Infektionsrisiko in der Bevölkerung zu reduzieren."

Rendi-Wagner weiter: "Das wäre notwendig und sinnvoll, um die Ausbreitung des Virus zumindest für einige Zeit hintanzuhalten." Auch Familienfeste und größere Menschenansammlungen solle man laut der SPÖ-Chefin meiden.

Rendi-Wagner spricht sich im ÖSTERREICH-Interview weiters dafür aus, Lehrveranstaltungen an Universitäten abzusagen: "Das Gleiche gilt auch für Universitäten, wo sehr viele Studenten auf engem Raum stundenlang in Hörsälen sitzen. Auch da braucht es drastischere Maßnahmen." Schulen und Kindergärten sollten laut Rendi-Wagner hingegen vorerst nicht komplett geschlossen werden. "Wenn man alle Schulen und Kindergärten schließt, müssen die Kinder zu Hause betreut werden. Da müssen oftmals Großeltern einspringen, also genau jene Personen, die besonders vom Virus betroffen sind. Und dann könnten diese Kinder ihre Großeltern anstecken. Das darf nicht passieren."