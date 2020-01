Coronavirus: Schutzmasken in Österreich vergriffen

"Seit Ausbruch des Coronavirus ist die Nachfrage nach den Masken rasant gestiegen" und "die Großhändler haben keine mehr lagernd", bestätigten zwei Grazer Apotheken gegenüber "Kleine Zeitung". Auch die Herstellerfirmen könnten derzeit nicht liefern.

Entwarnung gibt aber der Präsident der steirischen Apothekerkammer, Gerhard Kobinger. Er sagt zur "Kleinen Zeitung": "So lange man nicht direkt nach China - und dort in eine betroffene Region - fährt, ist das Gefährdungspotenzial überschaubar."

WHO: Internationales Gefährdungsniveau "hoch"

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat eigene Angaben zum internationalen Gefährdungsniveau durch das neuartige Coronavirus korrigiert. Weltweit sei die Gefährdung "hoch", erklärte die Organisation und korrigierte damit bisherige Angaben.

Zur Begründung sagte eine Sprecherin am Montag, es habe einen "Formulierungsfehler" gegeben. Die WHO schätze das Risiko "sehr hoch in China, hoch in der Region und hoch auf weltweitem Niveau" ein.

In Erklärungen der WHO vom Donnerstag, Freitag und Samstag vergangener Woche hatte es dagegen immer geheißen, das Risiko sei "sehr hoch in China, hoch in der Region und moderat auf weltweitem Niveau". Dies sei ein "Formulierungsfehler" gewesen, sagte WHO-Sprecherin Fadela Chaib. Sie betonte, dass die neue Formulierung nicht die Ausrufung eines internationalen Gesundheitsnotstandes bedeute. Dieser wird nur äußerst selten erklärt.

An dem neuartigen Virus 2019-nCoV sind in China mehr als 2.700 Menschen erkrankt, die meisten von ihnen in der Stadt Wuhan, in der der Erreger das erste Mal auftrat. Mehr als 80 Menschen starben bereits.