Coronavirus: "Tag der seltenen Erkrankungen" abgesagt

'Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Risikobewertung' rund um das Coronavirus, sagt 'Prorare' seine Veranstaltung ab.

"Selten sind viele weltweit - Selten ist stark sein – Selten ist stolz sein!", ist das Motto des "Tag der seltenen Erkrankungen und anderen Erkrankungen 2020", einer Veranstaltung des Dachverbandes Selbsthilfe Salzburg. Ausgerechnet wegen einer neuen Erkrankung - dem sich immer weiter verbreitenden Coronavirus - wird das Event im Europark am kommenden Samstag abgesagt.

"Aufgrund der aktuellen Entwickluing der Risikobewertung von Veranstaltungen rund um den Coronavirus, werden Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern im geschlossenen Raum (Indoor), offiziell durch die Bundesregierung, bis auf weiteres, abgesagt. Dies trifft auch auf unseren "Tag der seltenen Erkrankungen und andere Erkrankungen", kommenden Samstag zu", schreibt der Dachverband.

Ernstes Thema. Dabei wollte der Veranstalter auf ein ernstes Thema aufmerksam machen. "Rund 400.000 Menschen leben in Österreich mit einer Seltenen Erkrankung – das entspricht der Bevölkerung von ganz Vorarlberg. So gesehen sind Seltene Erkrankungen gar nicht selten, allerdings ist jede einzelne Krankheit so wenig weit verbreitet, dass die betroffenen Menschen oft jahrelang nicht richtig diagnostiziert bzw. behandelt werden und einen regelrechten Leidensweg durchmachen", heißt es auf der Homepage.