Coronavirus - Zwei neue Fälle im Burgenland

Die beiden infizierten Männer waren mit einer Reisegruppe in Ischgl.

Im Burgenland sind am Donnerstag zwei weitere Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Es handle sich um zwei Männer, die Teil einer vierköpfigen Reisegruppe waren, die sich in Ischgl aufgehalten habe, berichtete Brigitte Novosel, die Sprecherin des Koordinationsstabes Coronavirus. In Ischgl hatten sie eine Bar besucht, in der bereits Coronavirus-Fälle publik geworden seien.

"Die Männer haben sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Corona-Fälle in dieser Bar selbst in häusliche Quarantäne begeben und wurden dann getestet", die Tests seien positiv, berichtete Novosel. Der Gesundheitszustand der beiden Männer sei im Moment stabil, sie befänden sich in Quarantäne im Bezirk Neusiedl am See.

Insgesamt sechs infizierte Personen

Im Burgenland habe sich die Anzahl der positiv getesteten Personen damit auf sechs erhöht. Bisher wurden 41 Verdachtsfälle negativ getestet. Jene vier Personen, deren Erkrankung am Wochenende bekannt geworden war, seien gesundheitlich stabil, so Novosel.

Die Anzahl der behördlich angeordneten Quarantänefälle sei von 30 am Mittwoch auf 49 heute, Donnerstag, gestiegen. Ein beträchtlicher Teil bestehe aus Personen, die sich allesamt bei einer Geburtstagsfeier im Bezirk Neusiedl am See aufgehalten hätten. Dort hatten sie Kontakt mit einer Mitarbeiterin des Krankenhauses Hartberg, die ihrerseits Kontaktperson der Kategorie eins sei.

Appell an Bevölkerung

Novosel appellierte an alle Burgenländer, die Empfehlungen ernst zu nehmen, soziale Kontakte zu reduzieren und Feste, Geburtstagsfeiern und größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Es gehe vor allem um den Schutz der älteren Bevölkerung, diese sei besonders gefährdet.