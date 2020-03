Frau in Graz und und Mann im Bezirk Südoststeiermark betroffen.

In der Steiermark sind am Donnerstagvormittag (Stand 9.15 Uhr) die Fälle 28 und 29 an positiv auf das Coronavirus getesteten Personen gemeldet worden.

Mann und Frau

Es handelt sich um eine Frau aus Graz (53) und einen Mann (52) aus dem Bezirk Südoststeiermark, wie die Kommunikation Land Steiermark der APA mitteilte.