Coronavirus erstmals in Norwegen nachgewiesen

In Tirol wurden alle Verdachtsfälle negativ getestet.

Nach Bekanntwerden des mit dem Coronavirus infizierten italienischen Paares sind alle weiteren in diesem Zusammenhang durchgeführten Tests negativ ausgefallen. Insgesamt wurden rund 100 Tests durchgeführt, bei niemandem wurde eine Infizierung festgestellt.

Somit sind auch die zwölf derzeit in Quarantäne befindlichen Personen nicht vom Coronavirus befallen. Sie bleiben aber sicherheitshalber weiter in Isolation. Bei neun von letzteren handelt es sich um Arbeitskollegen der 24-jährigen Italienerin, die in einem Hotel in Innsbruck beschäftigt ist. Insgesamt 62 Personen, die sich in dem Hotel nahe des Bahnhofes aufhielten, wurden einem Test unterzogen - plus drei Personen aus dem privaten Umfeld. Getestet wurden nach Angaben des Landes aber nicht nur all diese Personen, sondern darüber hinausgehend auch Verdachtsfälle, die "tagtäglich" wie auch in anderen Bundesländern hereinkommen.

Verdachtsfall in UNO City negativ

Bei einem Mitarbeiter des Vienna International Center (VIC) ist der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten. Das teilte der Informationsdienst der UNO (UNIS) in Wien am Mittwochnachmittag mit. Der betreffende Mitarbeiter sei für weitere Beobachtungen und Tests in ein Krankenhaus gebracht worden.



Es wurde laut UNIS auch untersucht, wer mit dem möglicherweise Infizierten in engem Kontakt gestanden sei. Demnach wurden vier Menschen identifiziert: "Sie wurden nach Hause geschickt und angewiesen, sich selbst zu beobachten (ob Symptome einer Infektion auftreten, Anm.)", so der UNIS. Als "enger Kontakt" wurde persönliche Interaktion über 15 Minuten in einer Distanz von einem Meter oder weniger definiert.



Man stehe in Kontakt mit dem örtlichen Behörden und unterstütze diese, so UNIS. Für Donnerstag, 10.00 Uhr, wurde ein Update angekündigt.



Wiener Lehrerin negativ getestet

Die Lehrerin der AHS Albertgasse in Wien-Josefstadt, bei der es einen Verdacht auf Infektion mit dem Corona-Virus gab, wurde negativ getestet. Die Wiener Landessanitätsdirektorin werde nun an die Schule und die Polizei die Weisung erteilen, alle Maßnahmen aufzuheben, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).



Das Gymnasium mit 600 Schülern war seit dem Vormittag gesperrt gewesen. Die Polizei hatte dazu die Albertgasse zwischen der Josefstädter Straße und der Pfeilgasse abgeriegelt.

© TZOE/Artner

Polizei riegelt Schule ab

Die Polizei hat Sicherungsmaßnahmen in der Albertgasse in Wien-Josefstadt gesetzt, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Es sei Aufgabe der Exekutive, "für Ruhe zu sorgen und dass niemand die Schule verlässt bzw. hineingeht", betonte Steirer. Alles Weitere liege in der Entscheidung der Gesundheitsbehörde. Im Einsatz seien Beamte aus dem Bezirk und der Bereitschaftseinheit.

© TZOE/Artner

Schüler müssen mindestens vier Stunden ausharren

Die Untersuchungen der Gesundheitsbehörden seien im Gange, sagte Steirer. Wie oe24 erfuhr sollen die Tests mindestens vier Stunden dauern.

Die Kinder im Gymnasium Albertgasse nahmen unterdessen ihre "Kasernierung" ziemlich gelassen. Während einer Pause schauten die Schüler immer wieder aus den Fenstern und schrien heraus. Der Medienauflauf war offensichtlich eine ziemlich attraktive Angelegenheit. Die Schüler konnten auch telefonisch Kontakt mit ihren Eltern aufnehmen. "Die Kinder wissen bisher nur, dass sie getestet werden und dass sie jetzt einmal nicht hinaus dürfen", berichtete ein Vater, der kurz zuvor mit seinem Sohn im Gymnasium telefoniert hatte.

© TZOE/Artner



Eingeschränkte Bewegungsfreiheit gab es auch für die Anrainer des gesperrten Bereichs der Albertgasse. So durften Mitarbeiter eines gegenüberliegenden Gebäudes dieses zunächst nicht verlassen. Später wurden diese Maßnahmen aufgehoben. Laut Steirer konnten Eltern ihre Kinder vom Kindergarten abholen und auch Bewohner ihre Häuser verlassen beziehungsweise aufsuchen.



Urlauberin in Kärnten gestorben

Eine 56 Jahre alte Italienerin ist in der Nacht auf Mittwoch in einer Apartmentanlage in Bad Kleinkirchheim in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) gestorben. Der Notarzt hat eine Infektion mit dem Coronavirus bei der Toten nicht ausgeschlossen, berichtete der Landespressedienst. Bei der Toten aus Friaul wurde ein Abstrich gemacht, weitere Untersuchungen wurden angeordnet.

Die Apartmentanlage wurde gesperrt, die Bewohner durften das Gebäude vorerst nicht verlassen. Sie werden ebenfalls untersucht. Die Behörden, auch die italienischen, versuchten nun herauszufinden, mit wem die 56-Jährige vor ihrem Tod Kontakt hatte.

Testergebnis noch heute

Das Testergebnis des Kärntner Coronavirus-Verdachtsfall soll im Laufe des Tages vorliegen. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage sagte, kam die verstorbene Urlauberin aus dem Raum Udine. Sie war seit Freitag in Kärnten. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) appelliert an die Bevölkerung, Ruhe zu bewahren. "Es werden alle notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen gesetzt."

Nächster Krisengipfel

Der Einsatzstab der Regierung tagt bereits heute um 7.30 Uhr wieder. Es geht um das Vorgehen bei weiteren möglichen Abriegelungen, wie gerade in Tirol. Denn es sei davon auszugehen, dass Weitere nötig sein könnten. Daran wird laut dem Bundeskanzleramt auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teilnehmen.

oe24 berichtet auch heute wieder LIVE über die aktuellen Ereignisse