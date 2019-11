Seit heute ist oe24.at noch informativer, übersichtlicher und schneller. Denn heute ist das neue Design von oe24.at online. Das neue Design bietet Ihnen als User viele Vorteile.

Wie gewohnt finden Sie auf der Homepage von oe24.at als Erstes auch weiterhin die spannendsten Stories auf einen Blick. In unserer News-Konsole können Sie sich wie gewohnt ganz bequem durch alle Top-Stories des Tages klicken. Von Politik bis Chronik, von Society bis Sport. Künftig bietet Ihnen die Homepage von oe24.at aber auch beim Runterscrollen nach unten deutlich mehr Inhalt.

Gleich unter der News-Konsole mit allen Top-Stories erhalten Sie ab sofort einen Überblick über die besten Videos des Tages. Als erstes News-Portal Österreichs bietet oe24 mit oe24.TV einen eigenen 24-Stunden-News-Sender. Die News-Videos von oe24.TV werden künftig auch auf der Homepage von oe24.at viel stärker eingebaut sein. In jeder (!) Rubrik auf der Homepage – von Politik über Sport bis Society – gibt es ab sofort auch die jeweiligen News-Videos. Dazu alle exklusiven Interviews von FELLNER! LIVE. Auf der Desktop-Version finden Sie die Videos ab sofort in der rechten Spalte. Auf der Mobile-Version befinden sich die jeweiligen Videos immer am Ende der Rubrik. Damit bietet Ihnen oe24.at ab jetzt als einziges News-Portal nicht nur einen kompletten Nachrichten-Überblick, sondern auch einen Überblick über alle News-Videos des Tages. Sie finden täglich bis zu 100 aktuelle News-Videos auf oe24.at!

© oe24

Einen noch größeren Stellenwert bekommt ab sofort auch das Wetter auf der Homepage von oe24.at. Mit wetter.at hat oe24 das größte österreichische Wetter-Portal in seinem Portfolio. Die tagesaktuelle Wetter-Vorschau von wetter.at sowie die wichtigsten Wetter-Stories des Tages finden Sie ab sofort auch auf der oe24-Homepage – in der eigenen Rubrik Wetter.

© oe24

Vor allem aber bietet die neue Homepage von oe24.at deutlich mehr Inhalt und Stories. Mehr News aus Politik, Welt und Chronik. Erstmals gibt es auf der Homepage jetzt auch regionale News aus Ihrem Bundesland. Sie wählen Ihr Bundesland aus – und erhalten dann alle Informationen tagesaktuell. Dazu gibt es den besten Sport mit allen Live-Tickern und Tabellen. Und alle Star- und Lifestyle-Themen – von Society-News bis hin zu MADONNA, Gesund, Reise und Kochen.

oe24.at ist aber nicht nur optisch frischer und moderner im Design, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand. Das heißt für Sie: Deutlich schnellere Ladezeiten am Desktop und vor allem am Smartphone. Denn oe24.at ist ab sofort komplett „responsive“, die Seite ist also für alle Endgeräte perfekt optimiert. Und eine deutlich bessere Usability gibt es obendrein auch noch.

© oe24

Wir wünschen Ihnen noch mehr Online-Vergnügen auf oe24.at, gepaart mit den gewohnt schnellsten und besten News des Landes.



Ihr oe24-Team

PS: Schreiben Sie uns, wie Ihnen das neue Design von oe24.at gefällt, unter online@oe24.at