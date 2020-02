Das miese Geschäft mit dem Coronavirus

Wegen des Coronavirus kaufen Österreicher Schutzmasken und Desinfektionsmittel in Apotheken leer. Im Internet steigen die Preise.

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind nur noch schwer erhältlich. Der Grund ist die Angst vor dem Coronavirus. Apotheken geht der Bestand aus und kommen kaum mit der Nachfrage mit. Die Preise in den Geschäften bleiben allerdings halbwegs stabil, während sie im Internet in die Höhe schnellen.

Auf "willhaben" bietet ein Verkäufer eine "Schutzmaske Polizei (FFP 3)" für 200 Euro an. Auf Ebay werden zum Beispiel zweilagige Schutzmasken (50 Stück pro Packung) für etwa 90 Euro plus Versand angeboten. Aber auch Desinfektionsmittel werden massiv teurer. Eine 500ml-Flasche Sterillium Händedesinfektionsmittel werden beim Onlinehandel Ebay knapp 50 Euro gehandelt. Dann kommen aber noch die Versandkosten dazu.

Razzia wegen Geschäftemacherei

Am Dienstag bot ein Nutzer auf Ebay eine Liter-Flasche des in Italien verbreiteten Desinfektionsgels Amuchina zum übertriebenen Preis von ca. 300 Euro an. Die italienischen Behörden reagierten nun auf die Geschäftemacherei mit der Angst vor dem Coronavirus. Die italienische Finanzpolizei hat Dokumente und Computerdaten der Onlinehändler Ebay und Amazon beschlagnahmt, wie die Behörde anfangs Woche mitteilte.