Das sind die Corona-Regeln zum Muttertag

Am Sonntag ist Muttertag – Besuche in Altenheimen und zuhause sind wieder erlaubt.

Lockerung. Die ersten Öffnungen am 14. April haben sich nicht stark ausgewirkt. Am Mittwoch waren in ganz Österreich weniger als 1.500 Menschen aktiv erkrankt – und erstmals unter 100 Patienten auf Intensivstationen.

Deshalb sind jetzt auch Besuche bei der Großmutter oder Mutter – auch am kommenden Muttertag am 10. 5. – in Altenheimen sowie zuhause erlaubt.

Virus-Falle. „Es geht um einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Freiheit“, erklärt Gesundheitsminister Rudolf Anschober – und spricht Empfehlungen aus: