Das waren alle Highlights von 2018

In Salzburg werden die Festspiele 2018 offiziell eröffnet, die zweiten unter dem Intendanten Markus Hinterhäuser. Festredner ist der Historiker Philipp Blom. Das Festival-Programm startet bereits am 20. mit der "Ouverture Spirituelle", die Wiederaufnahme-Premiere der weiterentwickelten "Jedermann"-Inszenierung von Michael Sturminger muss am 22. wie schon in den drei Jahren zuvor wetterbedingt indoor stattfinden. Zum Haupt-Gesprächsthema wird allerdings das kurzfristige Einspringen von Philipp Hochmair in der Titelrolle, der den erkrankten Tobias Moretti bei fünf Aufführungen ersetzt. Künstlerisches Highlight wird die "Salome"-Inszenierung von Romeo Castellucci, mit der die 37-jährige Litauerin Asmik Grigorian über Nacht zum Star wird. Auch Tschaikowskis "Pique Dame" in der Regie von Hans Neuenfels und Krzysztof Warlikowskis Interpretation von Hans Werner Henzes "The Bassarids" werden große Erfolge. Im Schauspiel überzeugen Kleists Trauerspiel "Penthesilea", von Johan Simons auf ein Geschlechter-Duell reduziert, und "Die Perser" in Ulrich Rasches wuchtiger Maschinentheater-Version. Umjubeltes Zentrum des Musikprogramms wird Teodor Currentzis mit seinem Zyklus der Beethoven-Symphonien. Am Ende freuen sich die Verantwortlichen über eine Platzauslastung von 97 Prozent. 89 Konzerte und 96 Opern- und Theatervorstellungen sorgen für Einnahmen von ca. 30 Millionen Euro.