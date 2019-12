Das waren alle Highlights von 2019

226/270

In Österreich hat es sich ausgequalmt. Um Punkt Mitternacht tritt nach jahrzehntelanger Diskussion, Ausnahmeregelungen und baulichen Maßnahmen das Rauchverbot in der gesamten Gastronomie in Kraft. Zahlreiche Lokale zelebrieren bereits zu Halloween die "letzte Tschick" in Innenräumen. Behördliche Kontrollen gibt es in der ersten Nacht noch keine. Damit geht eine schier unendliche Geschichte zu Ende, die in den meisten europäischen Ländern bereits Realität ist. Diskutiert wird über ein Rauchverbot in Österreich bereits seit 25 Jahren, der Weg dorthin war steinig. Beschlossen wird es 2015 von der rot-schwarzen Koalition, das Inkrafttreten war für Mai 2018 vorgesehen. Dieses Verbot kippt dann die türkis-blauen Regierung wieder. Nach dem Don't smoke-Volksbegehren mit 881.692 Unterstützer macht die Ibiza-Affäre den Weg frei. Im Juli wird im Parlament das Rauchverbot im Spiel der freien Kräfte gegen die FPÖ-Stimmen doch beschlossen. Ausgenommen sind nur noch Schanigärten und Bereiche im Freien.