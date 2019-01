Die 5 Gewohnheiten der erfolgreichsten Österreicher

Das neue Jahr ist mittlerweile auch schon einige Tage alt und nun zeigt sich auch, wer wirklich an seinen Neujahrsvorsätzen festhält. Sollten Sie noch voll motiviert sein, dann können Ihnen die folgenden Tipps als Grundlage weiterhelfen. Sollten Sie schon gescheitert sein, aber an einem Neustart interessiert sein, dann können Sie damit neu loslegen.



Denn die Sprachlern-App Babbel hat Millionen von Lernerdaten ausgewertet und dazu über 1000 der erfolgreichsten Österreicher zu ihren Gewohnheiten befragt. Das Ergebnis dieser Analyse sind die fünf Gewohnheiten der erfolgreichsten Österreicher, der Power-User. Die Daten geben zum ersten Mal Einblicke in die Verhaltensweisen der erfolgreichsten Österreicher. Und was für das Lernen einer Sprache gilt, lässt sich auch leicht auf andere Vorsätze umwälzen.





1. Klares Ziel definieren und Optionen kennen - 14 % mehr Erfolgspotential

Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören oder einen beruflichen Neuanfang - diese Ziele zählen zu den klassischen Vorsätzen, wenn ein neues Jahr gestartet ist. Aber meistens scheitern wir an der Umsetzung. Daher ist es wichtig vorher genau zu wissen was das individuelle Ziel ist, wie man es erreichen kann und was eventuelle Stolpersteine auf dem Weg sein könnten. Nur dann ist man auf alles vorbereitet und findet heraus, was im individuellen Lernprozess Sinn macht. Die Definition eines klaren Ziels und Plans erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit um 14 %. Dabei geben die österreichischen Befragten an, dass ihnen besonders eine klare Entscheidung und ein realistisches Ziel helfen ihren Vorsatz umzusetzen. Österreichische Power-User sagen auch, dass ihnen ein konkreter Plan helfe, in dem sie festlegen wo sie zu welchem Zeitpunkt im Lernprozess sein wollen.



2. Sofort aktiv werden - 50 % mehr Erfolgspotential

"Ich fange gleich morgen damit an!" Wer kennt dieses Satz nicht und wie oft hat man sich diese Worte schon selbst zugeflüstert und am Ende wurde nichts daraus? Genau. Deshalb muss man es nach dem alten Sprichwort "was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen" halten. Wer sofort anfängt seinen Vorsatz umzusetzen, hat eine 50 % höhere Wahrscheinlichkeit langfristig erfolgreich zu sein. Die Daten der österreichischen Babbel-Nutzer und von Nutzern weltweit zeigen, dass bei denen, die am selben Tag, an dem sie die App heruntergeladen haben, anfangen zu lernen, die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist erfolgreich ans persönliche Lernziel zu kommen. Wer sich also 2019 für das Fitnessstudio entscheidet, sollte seine Sportkleidung bei der Anmeldung gleich mitnehmen.



3. Häufigkeit und Wiederholung - 300 % mehr Erfolgspotential

Die Daten der App zeigen außerdem eine starke Kohärenz zwischen Häufigkeit und Wiederholung einer Aktivität und dem Lernerfolg. Menschen, die regelmäßig üben und systematisch wiederholen, sind sogar drei Mal erfolgreicher. Die Daten der österreichischen Power User zeigen dabei einen interessanten Zusammenhang: Sie nutzen kurze ungenutzte Momente zum Lernen und machen diese zu ihrem speziellen Erfolgsgeheimnis. Trotz Zeitmangels (53 %) machen Österreicher so ihren Vorsatz zu einer Gewohnheit und zu einem Teil ihres Alltags. Diese ungenutzten Momente finden österreichische Nutzer überall im Alltag: beim Fernsehen, im Bad, beim Zähneputzen, oder auf der Toilette, während der Hausarbeit, im Stau oder beim Kochen Insgesamt lernen 5 % der Österreicher sogar während langweiliger Meetings, Telefonate oder Dates. Und egal ob es Fitness- oder Sprach-Übungen sind: vergessen Sie nicht auf Wiederholungen.



4. Die innere Motivation: intrinsisch vs. extrinsisch - 50 % mehr Erfolgspotential

Die eigene tiefe innere Motivation (intrinsische Motivation), zum Beispiel Spanisch zu lernen um sich im nächsten Urlaub mit Landsleuten austauschen zu können, lässt Menschen ihre Ziele wesentlich erfolgreicher umsetzen. Menschen, die einer äußeren Motivation nachgehen und keinen eigenen Antrieb haben, wie zum Beispiel Sprachen lernen für die Arbeit oder aus Gruppenzwang, sind damit auf lange Sicht viel weniger erfolgreich. Sie haben weniger Leidenschaft und Energie ihr Ziel zu verfolgen.



Wenn man also keine intrinsische Motivation hat, sollte man sich gut überlegen ob man diesem Neujahrsvorsatz nachgehen möchte, da die Erfolgschancen geringer sind: Nur 5 % der erfolgreichsten Österreicher geben an, dass fehlende Motivation sie am Lernen hindert. Bei den restlichen Befragten sind es 37 %.



5. Commitment - Wer mehr einsetzt hat mehr Erfolg: 35 % mehr Erfolgspotential

Die Auswertung der Daten ergibt auch, dass österreichische Nutzer dann um 35 % erfolgreicher sind, wenn sie mehr investieren. Ohne Fleiß, kein Preis, wie es so schön heißt.