Die Bilder vom Feuer-Inferno auf der S1

Zu dem Zwischenfall in dem Tunnel auf der Richtungsfahrbahn zur A2 war es gegen 4.30 Uhr gekommen. Während der Sperre der S1 wurde der Verkehr über die Wiener Südosttangente (A23) und die Ostautobahn (A4) umgeleitet. Verzögerungen mussten in Kauf genommen werden. Behinderungen gab es laut ARBÖ auch im Stadtgebiet von Schwechat. Der Brand wurde rasch gelöscht. In Fahrtrichtung Schwechat wurde die S1 gegen 6.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, teilte die Asfinag mit. Zwei Lkw-Fahrer wurden laut ÖAMTC mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Stau auch auf den Ausweichrouten

Durch den Ausweichverkehr durch die Stadt Wien kam es auf der Süd Autobahn (A2) zu einem über 15 Kilometer langen Stau rückreichend bis Traiskirchen. „Das bedeutet ca. eineinhalb Stunden Zeitverlust“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Auf der Ost Autobahn (A4) kam man ab dem Flughafen nur sehr zäh voran. In Richtung Kagran hieß es Stop-and-Go von Inzersdorf bis Kaisermühlen. Kurz vor 07:00 Uhr konnte die S1 laut ÖAMTC in Richtung Schwechat wieder freigegeben werden. „Das wird zu einer Entlastung der Ausweichstrecken führen, auch wenn die Staus derzeit noch andauern“, so ein Sprecher des Clubs.