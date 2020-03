Die Corona-Fälle in allen Bezirken Österreichs

Alle Coronafälle Österreichs in den einzelnen Bezirken des Landes auf einen Blick.

Die Auflistung der einzelnen Bezirke zeigt, wo es die meisten Infizierten in Österreich gibt. Ganz besonders in den Tiroler Bezirken Landeck (111) und Innsbruck (43) sowie Innsbruck-Land (26) sind die Zahlen der Patienten immens gestiegen. Auch in Wien stieg die Zahl der Infizierten weiter an. In Niederösterreich gibt es die meisten Fälle in den Bezirken Korneuburg und Tulln. Die Bezirks-Zahlen haben Stand Sonntag, 12 Uhr, und unterscheiden sich daher von den aktuelleren Bundesland-Zahlen.