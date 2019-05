Die große Hunde-Wahl: "Yalla" 1. Tages-Sieger

Voting. Ab sofort können Hundebesitzer und Tierfreunde Fotos und Videos von ihrem Liebling auf oe24.at hochladen und für Ihren Favoriten voten. Mehr als 1.000 (!) Hunde-Fotos wurden innerhalb eines Tages bereits hochgeladen.

Bis 16 Uhr wird täglich der ­Tages-Sieger gekürt. Ab 17 Uhr wird das Voting wieder geöffnet. Alle Hunde starten dann wieder bei null Stimmen. Das heißt: Jeder Hund hat ab 17 Uhr wieder eine neue Chance auf den Tages-Sieg am Folgetag! Jedem Tages-Sieger winkt ein Gutschein von Loy’s im Wert von 200 Euro und ein Besuch in der oe24.TV-Morgen-Show. Danach stellen sich alle Tagessieger dem ­Final-Voting. Der Gesamtgewinner darf sich über einen Jahresvorrat an B.A.R.F.-Futter und Knabbereien von Loy’s im Wert von max. 5.000 Euro freuen!

Tagessieg. Den ersten Tagessieg konnte sich am Sonntag die zweijährige Hündin „Yalla“ aus Wien sichern. Die Mischlingshündin stammt ursprünglich vom Bauernhof, fühlt sich aber auch am griechischen Strand sichtlich wohl.