Die sechs Frauen der Ibiza-Clique

Neue Details aus den bisher geheimen Kripo-Akten verraten viel von den Statistinnen der Ibiza-Tragikomödie. Sogar eine erste Falle für HC Strache flog jetzt auf.

Wien. Auf Seite 53 des bisher vertraulichen Zwischenberichts der Soko Ibiza schildert die angebliche Zweit- und Teilzeit-Geliebte R. des untergetauchten mutmaßlichen Haupttatverdächtigen Detektiv H. den Besuch eines VIP-Clubs in der Wiener City wie eine Geheimdienst-Operation: Am 12. November 2016 lautete „der Auftrag: Auffällig sein, Aufmerksamkeit auf sich ziehen.“ Mit dabei war eine TV-Moderatorin. Diese gute Freundin des Ibiza-Anwalts M. schickte laut „Agentin“ R. „Updates per Handy“ und „organisierte die Bänder für den VIP-Bereich“. Zitat aus dem Bericht: „Wäre die Zielperson aufgetaucht, wären wir schon beim Partymachen.“ Ein X. sei dann um 2 Uhr mit „Cam“ gekommen.

© all

Musste bereits zweimal vor der Soko Ibiza aussagen: Die TV-Lady, am Foto bei der Polizei für einen Dreh mit einem Ex-Innenminister.

In unmittelbarer Nähe der zwei schönen Ladys war auch Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus mit seiner Ehefrau. Die „Zielperson“ für diese Venus-Falle der „Agentin“ dürfte schon damals Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gewesen sein.

Opernball. Die beiden schönen Frauen sind aber nicht die einzigen jungen Damen, die im Ibiza-Themenkomplex eine Rolle spielen:

Die erwähnte TV-Lady, die bereits zweimal von der Soko Ibiza einvernommen worden ist, saß im Jahr 2019 gemeinsam mit der aus dem Ibiza-Krimi schon bekannten Immobilienmaklerin M. in einer teuren Opernball-Loge. Ebenfalls mit guter Laune an diesem Tisch dabei: Ibiza-Anwalt M., der als einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Video-Projekts gilt.

24 Sexfilme gedreht

Bericht. Immo-Maklerin M. hat übrigens Detektiv H. derart oft getroffen, dass sogar ihr Ehemann eifersüchtig ­geworden ist, wie in einer Zeugenaussage zu lesen ist. Er hätte es nicht sein müssen: Laut den Akten soll H. gleich zu drei Frauen, die im Ibiza-Kripobericht auftauchen, mehr als nur Freundschaft empfunden haben.

© all

Kennt beide Haupttäter gut: Die Immo-Maklerin.

Mit seiner aktuellen Lebensgefährtin R. alias „Black Angel“ führte Detektiv H. lange Handy-Chats. Fräulein R. ist ein früherer Pornostar: Wie die Ermittler herausfanden, drehte sie unter ihrem Künstlernamen „A.“ laut der Website „Pornstararchive.com“ bis 2013 nicht weniger als 24 deftige Erwachsenenfilme, deren Titel hier nicht genannt werden können.

© all

R. nennt sich „Black Angel“: Die Freundin von Detektiv H.

Auch mit der im VIP-Club im November 2016 als „Agentin“ eingesetzten Sekretärin R. soll H. eine sehr freundschaftliche Beziehung gepflegt haben. Zusätzlich hat die Kripo in Wien die Sex­arbeiterin V. ausgeforscht, die laut Zeugenaussage gegen Bezahlung von je 500 Euro mehrmals etwas Zeit mit H. verbracht haben soll.

© all

Spur zu »Oligarchin«

Sekretärin R. beim „Einsatz“ im Club: Sie sagte gegen die Moderatorin aus.

Wie Detektiv H. zur Darstellerin der falschen Oligarchen-Nichte „Alyona Makarov“ gekommen ist, wurde bisher noch nicht geklärt: Laut neuesten Infos aus Nachrichtendienstkreisen soll diese Hauptdarstellerin im Video-Krimi jedenfalls „beste Kontakte“ zu Politik-VIPs in einem Balkan-Staat haben.

© all

Weltweit gesucht: Die „Oligarchin“, die HC Strache in die Falle lockte.