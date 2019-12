Die verrücktesten Weihnachtshäuser Österreichs

Ein Trend aus den USA wird gerade bei uns zum Mega-Hype: Jeder will die prächtigste Deko.

Weihnachts-Stimmung wie aus Hollywood. Kaum eine österreichische Straße bleibt mittlerweile in der Nacht dunkel. Milliarden kleiner Leuchtkörper zieren Santa-, Schneemann- und Rentier-Figuren auf Balkonen, in Gärten oder auf Küchenfenstern.

Weihnachts-Disneyland im Burgenland hält den Rekord

Funkeln. Unerreicht bleibt aber ein grell erleuchtetes Haus in Bad Tatzmannsdorf im Thermengebiet des Südburgenlands. Sabine Gollnhuber (Foto oben) hat hier ihr Weihnachts-Disneyland errichtet. Mehr als eine halbe Million Lampen funkeln, kilometerweit ist es sichtbar.

Vor einigen Jahren noch sorgte das Haus für ein veritables Verkehrschaos. Mittlerweile ist es offiziell: Es ist Europas größte Ansammlung von aufblasbaren Weihnachtsfiguren – sie sind bis zu neun Meter hoch.

© Herbert Tirok

Der Weihnachtsgarten der Familie Tirok in Wagram am Wagram.

27 Jahre Erfahrung. Familie Tirok aus Wagram am Wagram in Niederösterreich dekoriert ihr Haus schon seit 1992 auffällig weihnachtlich. Vater Herbert investierte in die aktuelle Ausführung „471 Stunden Arbeit“, wie er ÖSTERREICH stolz erzählte.

Auch hier erstrahlt ein wahres Lichtermeer. 166.277 Lichter baute der Hausherr in seine Weihnachts-Landschaft. Dafür waren 10,8 Kilometer Kabel nötig. Im Vorjahr verbrauchte die Dekoration Strom um 384 Euro: „Heuer werden es wohl 400 Euro werden, es sind ja mehr Leuchten aufgebaut.“

Hier weitere bunte Weihnachtshäuser in Österreich

Auch in Erdweis im Waldviertel erleuchtet dieses Haus in vielen bunten Lichtern.

Und in Strasshof in Niederösterreich spart man nicht nur außen nicht mit weihnachtlicher Deko ...