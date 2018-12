Die wichtigsten Menschen für 2019

Wien. Die Österreicher gehen mit großem Optimismus ins neue Jahr. Laut traditioneller Silvesterumfrage des Meinungsforschungsinstitutes IMAS sehen 54 Prozent 2019 mit Zuversicht entgegen – gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um starke sieben Prozentpunkte. Erfreulich übrigens: Besonders Junge und Menschen mit höherer Bildung zählen zu den Optimisten.

Und welche Österreicher werden im nächsten Jahr eine wichtige Rolle spielen?

Politik. Ziemlich wahrscheinlich, dass es am Politiker des Jahres 2018 auch 2019 kein Vorbeikommen geben wird: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das erste Regierungsjahr hinter sich, in dem die türkis-blaue Koalition auch unpopuläre Maßnahmen durchgezogen hat. Jetzt sollen die Good News kommen, die Präsentation der Steuerreform soll den Anfang machen. Bei der einzigen Wahl des Jahres geht’s zwar um Europa, dennoch wird die Koalition auf dem Prüfstand stehen. Höchstwahrscheinlich mit auf der EU-Liste: Staatssekretärin Karoline Edtstadler, auch als nächste österreichische EU-Kommissarin im Gespräch.

Unter den 20 Personen, von denen wir 2019 mit Sicherheit hören werden, ist auch Reinhard Bonelli, wichtigster Mitarbeiter im Thinktank des Kanzlers. Unter den Regierungsmitgliedern am stärksten gefordert: Margarete Schramböck wird 2019 die Digitalisierungsministerin.

Ebenfalls wichtig in der Kategorie Politik: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und ihr Parteifreund Hans Peter Doskozil, der im kommenden Jahr Landeshauptmann des Burgenlands werden wird. Ein blauer Hoffnungsträger ist der Wiener Vizebürgermeister Dominik Nepp, der laut Parteiinsidern bald eine wichtige Rolle in der Bundes-FPÖ spielen soll. Für die Neos wird Claudia Gamon in die EU-Wahl gehen und für Aufmerksamkeit sorgen.

Sport. Die zwei Kicker, die am stärksten zu beachten sein werden: Von Marko Arnautovic, in England auch bei den großen Klubs (Chelsea) auf der Wunschliste, wird abhängen, ob Österreich die EM-Quali schafft. Die heißeste junge Aktie ist Salzburg-Stürmer Hannes Wolf. Ein alter Bekannter wird im Skisport das Tempo vorgeben: Marcel Hirscher steht vor seinem achten Weltcupsieg und ist wohl auch WM-Favorit.

Wirtschaft. Der Spiegel reiht René Benko auf Platz eins der Wirtschaftsaufsteiger, der Herr über Kaufhof, Karstadt und Kika/Leiner bleibt’s auch 2019. Eine der interessantesten Managerinnen des Landes: Christine Antlanger-Winter, Chefin von Google Austria. Ebenfalls zu beachten: der neue Rewe-Chef Marcel Haraszti und Telekom-Austria-Boss Thomas Arnoldner.

Kultur & Entertainment. Auch hier geht’s nicht ohne Stammgast in den Top-Listen. Andreas Gabalier plant eine Mega-Tournee mit Abschiedskonzert vor 50.000 Fans im Wiener Stadion. Ina Regen tritt 2019 endgültig aus dem Schatten von Conchita und Helene Fischer und will solo durchstarten. Mit Hochspannung wird Martin Kusej als neuer Herr des Burgtheaters erwartet. Wird der Theater-Erneuerer und Rebell mit der Regierung aufeinanderkrachen?

Spannend wird mit Sicherheit auch die Interpretation der neuen Buhlschaft in Salzburg: Valery Tscheplanowa hat bisher in großartigen Festspiel-Produktionen brilliert (Die Perser). Eine zweite Buhlschaft findet sich in unserer Liste: Miriam Fussenegger, ehemalige Jedermann-Geliebte, sorgt in TV-Produktionen (Landkrimi etc.) für Aufsehen.