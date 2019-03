Wien. Der dramatische Verlust der Kronen Zeitung in der Media-Analyse bedeutet Zündstoff im eskalierenden Streit um die Führung der Zeitung.

138.000 Leser hat die Krone ­alleine im letzten Jahr verloren. Für die letzten neun Jahre summiert sich der Leserverlust bereits auf 880.000 oder mehr als ein Viertel der gesamten Leserschaft. Der Absturz geht dra­matisch weiter. Parallel zu den Lesern verlor die Krone im letzten halben Jahr auch in der ­verbreiteten Auflage mehr als 38.000 Zeitungen – das wäre (mathematisch bei über drei Lesern pro Exemplar) ein weiteres Minus von über 100.000 Lesern.

In Wien stürzte die Krone mit einem Minus von über 10.000 Zeitungen auf nur noch 89.874 vertriebene Auflage sogar fast schon in die Bedeutungslosigkeit. Denn im Vergleich zur ­Krone vertreiben ÖSTERREICH und Heute in Wien jeweils über 300.000 Zeitungen pro Tag – ÖSTERREICH hat mit 348.962 Zeitungen in Wien sogar schon fast die vierfache (!) vertriebene Auflage der Krone.

Der Eigentümerstreit um den Einstieg von Immobilienunternehmer René Benko bei der ­Krone führt nun endgültig zur totalen Lähmung des Unternehmens:

Benko will den 50-%-Anteil der WAZ an der Krone komplett übernehmen, Dichand will das verhindern – das führt zur totalen Blockade in den Krone-Eigentümergremien, die alle 50:50 besetzt sind, und zu einer einzigartigen Klageorgie, die Insider bereits als „Atomkrieg“ bezeichnen.

Die WAZ will den 30 Jahre ­alten Syndikatsvertrag kündigen, der den Dichands enorme Vorrechte und einen Zehn-Millionen-Vorabgewinn einräumt. Gelingt das, kann Benko einsteigen – scheitert die WAZ damit, ist die Krone auf Jahre gelähmt.

Für weitere Dramatik sorgt eine Entlassungsklage der WAZ gegen Christoph Dichand, weil er an die Krone verrechnete Spesen (Privatjets, Urlaube, Ausgaben für private Verfahren) privat verwendet hat. Erreicht die WAZ eine gestern eingebrachte einstweilige Verfügung, ist Dichand entlassen und darf die Krone nicht mehr be­treten.

Im Gegenzug klagt Dichand die WAZ auf Ausschluss aus der Gesellschaft – eine weitere „Atombombe“.

Alle diese Verfahren werden die Krone auf Jahre lähmen. Schon jetzt warnt Dichands Ehefrau Eva in Artikeln, die sie über Heute-Online abfeuert, vor dem Untergang der Krone. Ein prominenter Werbeunternehmer: „Wenn Dichand nicht bald eine Einigung mit Benko findet, hat er keine Krone mehr. Dann steht er vor den Trümmern des Erbes, das ihm sein Vater hinterlassen hat.“