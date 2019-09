Drei Glückspilze teilen sich 5-fach-Jackpot!

Glück. Kurz vor der ZiB, um 19.15 Uhr, schnellten heute die TV-Quoten von ORF 2 wohl in die Höhe. Bei der Lottoziehung – moderiert von Evelyn Vysher – ging es um 7 Millionen Euro. Und der erste 5-fach Jackpot in diesem Jahr wurde geknackt. Drei Spielteilnehmer tippten die "sechs Richtigen" 3, 14, 23, 25, 32 und 41 und wurden zu Millionären, denn sie gewannen jeweils exakt 2.345.548,40 Euro, berichteten die Österreichischen Lotterien am Sonntagabend in einer Aussendung.

Die Gewinne gehen an einen Glückspilz aus Niederösterreich, einem Schein aus Oberösterreich und einen Spieler im Burgenland. Die glücklichen Sieger spielten jeweils Quicktipps. Zwei gaben 12 Tipps am, einer gab einen Schein mit 10 ab.

Insgesamt wurden für den Fünffachjackpot mehr als acht Millionen Tipps abgegeben

Das sind die Gewinnzahlen

Bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am Sonntag, dem 22. September 2019 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen: 03 14 23 25 32 41 / Zusatzzahl 26

Die Gewinnzahlen der LottoPlus Ziehung vom Sonntag, dem 22. September 2019 lauten: 01 05 11 21 25 42

Die Joker Zahl vom Sonntag, dem 22. September 2019 lautet: 4 5 5 9 2 3

Angaben ohne Gewähr

EuroMillionen mit Rekord-Jackpot

... und am Dienstag warten dann 190 Millionen Euro

Maximum. Diese Summe ist nicht mehr vorstellbar: 190 Millionen Euro liegen bei der europaweiten Lottoziehung EuroMillionen im Pot. Einen so hohen Gewinn gab es erst dreimal zuvor. Höher darf der Pot für den Hauptgewinn auch gar nicht mehr werden. Sollte er am Dienstag wieder nicht geknackt werden, wird der Betrag, der darüber hinaus geht, den nächst niederen Gewinnen zugerechnet. Übrigens: Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen liegt bei 1:140 Millionen.