Engpässe und lange Wartezeiten bei Reisepässen

Vorsicht: In Wien bekommt jetzt schon keinen Termin für Juni und Juli mehr.

Der Sommer steht vor der Tür und die Grenzen gehen langsam wieder auf. Viele Österreicher entscheiden sich nun doch für einen Urlaub im Meer und müssen dafür einen neuen Reisepass beantragen. Dabei kommt es aber häufig zu langen Wartezeiten.

2020 laufen besonders viele Reisepässe ab. Weil am 1. Juni 2000 trat eine empfindliche Gebührenerhöhung in Kraft trat und damals viele Österreicher einen neuen Pass beantragten, kommt es alle 10 Jahre zu einer Hochsaison auf den Passämtern. Da wegen der Corona-Krise die Ämter geschlossen waren, bildete sich nun ein Stau.

Lange Wartezeiten

Besonders in Wien ist mit Engpässen und langen Wartezeiten zu rechnen. Die Stadt Wien rät deshalb, wer dieses Jahr nichts ins Ausland fährt oder seinen Urlaub auf das kommende Jahr verschoben hat, sollte den Pass in den ruhigeren Monaten Oktober, November oder Dezember verlängern. Wer dennoch einen Pass braucht, soll sich rechtzeitig um einen Termin in einer der 20 Wiener Pass-Servicestellen kümmern. Termine können im Online-Terminkalender der Stadt Wien unter wien.gv.at/politik-verwaltung/parteienverkehr-corona.html oder direkt telefonisch beim Amt fixiert werden. Derzeit werden Termine für August vergeben.