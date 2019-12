Entführte "Holly": Alle hoffen auf Weihnachtswunder

"Wir hoffen auf ein Weihnachtswunder - bitte helft uns bei der Suche nach unserer ,Holly'", ist das Frauchen der Beagle-Hündin verzweifelt. Wie berichtet, wurde der Hund in Wien-Meidling entführt.

Keine neuen Hinweise, keine einzige Spur auf den oder die Täter: Trotz massiver Berichterstattung und vielen Postings auf Facebook bleibt die sieben Jahre alte Beagle-Hündin "Holly" verschwunden. "Wer hat so viel kriminelle Energie? Wer macht so was?", fragt sich die tieftraurige Besitzerin Monika B. im Gespräch mit ÖSTERREICH. Auch ihre zwei sechs und zwölf Jahre alten Kinder weinen, erzählt sie: ",Holly' hat bei uns im Bett geschlafen, wir alle lieben unseren Beagle."

© Privat

Dass die Hündin nicht einfach entlaufen ist, sondern gestohlen worden ist, daran hat Monika B. keine Zweifel, sie hat sogar einen Verdacht: "Eine Frau, die in unserer Nähe in Meidling wohnt, hat sich sehr seltsam verhalten. Wenn die sich ,Holly' geschnappt hat und bei einem Tierarzt neu chippen ließ, werden die Chancen sehr gering, dass wir unsere Hündin wieder sehen werden."

© Privat

Jetzt hofft die ganze Familie noch auf ein Weihnachtswunder: "Wir wünschen uns nichts sehnlicher als eine Rückkehr unserer ,Holly'". Wer bei der Suche nach der sieben Jahre alten Beagle-Hündin mithelfen will: Bitte alle Hinweise an chronik@oe24.at