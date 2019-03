Entlassungs-Klage gegen Dichand fix

Wien. Es war, als hätte eine Bombe in der Wiener Medienszene eingeschlagen: Seit gestern früh ÖSTERREICH mit der Titelzeile „Deutsche WAZ will Krone-Chef Dichand feuern – Entlassungs-Klage wegen Luxus-Spesen“ erschienen ist, haben Österreichs Medien-Interessierte nur noch ein Thema: Muss Christoph Dichand wirklich seinen Sessel als Krone-Chefredakteur und -Herausgeber räumen? Wie schwerwiegend sind die Vorwürfe von Dichands deutschem Noch-Partner? Und eskaliert der Krieg um die Krone nun völlig?

ÖSTERREICH hatte Freitagfrüh enthüllt, dass die deutschen 50-Prozent-Eigner der WAZ/Funke-Gruppe den Krone-Herausgeber Dichand auf „Entlassung“ klagen wollen – ein einmaliger Schritt.

Hintergrund der Entlassungs-Klage sind mehrere Spesenabrechnungen Dichands an die Krone, die laut WAZ eindeutig privaten und nicht dienstlichen Charakter hatten. Angeblich handelt es sich dabei um Ski-Urlaube in Lech/Arlberg, Privatjet-Flüge mit Familie in den Urlaub und vor allem eine 20.000-Euro-Spesenabrechnung für den Besuch des Schiedsgerichts in Zürich, den Dichand nicht nur als Privatbeteiligter absolvierte, sondern den er der WAZ (nachdem die das Verfahren verloren hatte) angeblich noch ein zweites Mal verrechnet hat.

Dichand kündigt gegen WAZ Ausschlussklage an

Gestern überstürzten sich dann die Ereignisse:

Gleich morgens um 8 Uhr ließ Christoph Dichand seine Anwältin Huberta Gheneff aufmarschieren und im Gegenzug zur Entlassungs-Klage der WAZ eine „Ausschluss-Klage“ gegen die deutschen Miteigentümer ankündigen. Dichand will die WAZ/Funke-Gruppe nun via Schiedsgericht aus der Krone ausschließen lassen – heißt: Sie würden (nach jahrelangem Verfahren) vielleicht ihre Anteile verlieren.

sandte Dichand ein extrem emotionales Statement via APA an alle Redaktionen: „Dies ist ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Krone“, erregte sich Dichand. Und: „Finanzinvestoren wollen die Krone komplett unter ihre Kontrolle bringen!“ Danach holte sich Dichand Solidaritäts-Adressen vom Krone-Betriebsrat und dem Redakteurs-Beirat.

Spesen-Vorwürfe können für Dichand heikel werden

Die WAZ/Funke-Gruppe muss nun wohl jenen Weg gehen, den ÖSTERREICH gestern schon angekündigt hat: Sie wird ihre Entlassungs-Klage gegen Dichand bei Gericht einbringen müssen. Dafür gibt es gleich mehrere Möglichkeiten: entweder als Entlassung vor dem Arbeitsgericht oder vor dem Handelsgericht oder (zusätzlich) vor dem Schiedsgericht – oder sogar im Stil eines Atombombenangriffs als „Untreue“-Klage vor dem Strafgericht. Dort würde Dichand im Extremfall sogar eine Haftstrafe drohen.

Mehrere von ÖSTERREICH zur Causa befragte Top-Anwälte halten eine Prognose zum derzeitigen Zeitpunkt „für schier unmöglich. Man müsste Dichands Dienstvertrag kennen, seine Verteidigung, die Frage, wer die Spesen wie ausgezahlt hat – da ist jedes Ergebnis möglich.“

Vor allem die Frage der – angeblichen – Benützung von Privatjets für Urlaubsreisen und ihre Verrechnung an eine Firma, an der Dichand nur zu 50 % (an der Mediaprint sogar durchgerechnet nur zu 25 %) beteiligt ist, halten die Anwälte aber „für sehr heikel, das kann für Dichand gefährlich werden“. Ein Anwalt ergänzt: „In Deutschland musste Bertelsmann-Medienmanager Thomas Middelhoff in genau so einem Fall sogar für längere Zeit ins Gefängnis, weil er privat genützte Jet-Flüge an seinen Dienstgeber verrechnet hat.“

Am Montag Treffen vor dem Schiedsgericht

In dieser aufgeheizten ­Atmosphäre treffen sich WAZ und Dichand bereits Montag vor dem Schieds­gericht in Zürich, um über die Rechtmäßigkeit der Aufkündigung des Krone-Syndikatsvertrags zu streiten. Da wird’s für Dichand erstmals dramatisch: Verliert er dieses Schiedsgerichtsverfahren, ist nicht nur sein 10-Millionen-Vorabgewinn futsch, sondern angeblich auch sein Vorkaufsrecht für die Krone. Und dann kann der derzeit noch am Zuschauer-Rang sitzende René Benko als neuer 50-%-Eigentümer tatsächlich in den Krone-Ring steigen.