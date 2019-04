FP-Stenzel vergleicht Wolf mit Henker

Wien. Die FPÖ startet einen Rundumschlag gegen den ORF-Star-Journalisten Armin Wolf. Nachdem der Anchor live in der "ZiB2" am Dienstag einen Vergleich zwischen einem FPÖ-Jugend-Cartoon und dem Nazi-Kampfblatt "Der Stürmer" gemacht hatte, platzte zuerst FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky der Kragen. Daraufhin bekam er Rückendeckung von seinem Parteichef HC Strache und nun schießt auch FPÖ-Lady Ursula Stenzel gegen Wolf.

Stenzel sagt auf oe24.TV, sie hätte eine solche Interview-Führung, wie Wolf sie derzeit macht, als ORF-Journalistin, "bei welchem Intendanten auch immer", nicht überstanden. Zur Erinnerung: Stenzel war früher selbst "ZiB"-Moderatorin. "Er ist politische Partei. Das ist eine Fehlentwicklung der Berufssparte."

"Es ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Mich hat das Verhalten Wolfs, wer sich an Büchners "Dantons Tod" erinnern kann, an den St. Just erinnert, der in der Französischen Revolution Danton dann über die Klinge springen lässt. Er ist übrigens dann auch guillotiniert worden", so Stenzel und vergleicht Wolf mit der Figur aus dem Roman.