Als Maddie McCann verschwand, trieb sich der Verdächtige mit einem Österreicher herum.

Bei dem Unbekannten, der bislang nicht im spektakulären Entführungsfall auftauchte, aber ein Zeuge sein könnte, handelt es sich um den österreichischen Auswanderer Michael T. Örtliche Medien beschreiben ihn als Hippie, der sich an der Algarve in Portugal durchschlug.

Er war mit Christian B. (43) befreundet, der als Verdächtiger im Fall Maddie in Kiel in Haft sitzt. Gemeinsam gingen die beiden auf Diebstahls-Tour, gemeinsam kauften sie sich 2006 einen Van „Bedford“, in dem sie hausten. Nach dem Diebstahl von 300 Liter Lkw-Diesel wanderten sie gemeinsam in U-Haft, wurden im Dezember 2006, wenige Monate vor dem Verschwinden von Maddie, auf freien Fuß gesetzt. Den Van sollen sie weiter benutzt haben. Der Bedford rückte jetzt wieder ins Interesse der Ermittler – doch das Fahrzeug existiert nicht mehr. Die portugiesische Polizei hatte es beschlagnahmt und ließ es 2009 verschrotten. Mit wichtigen Spuren?