Fasten-Start: 3 Millionen auf Diät

Wien. 105 Tage ausgelassene Faschingszeit sind zu Ende. Jetzt startet die Auszeit für Krapfen und Alkohol. Die Fastenzeit nutzt jeder dritte Österreicher – auch viele Nichtgläubige –, um den Körper wieder besser in Schuss zu bringen. In Zahlen:

Übergewicht ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. Es beginnt bereits im Kindesalter: Bei Neunjährigen ist jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen übergewichtig. Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres fordert Prävention bereits ab dem Kindergartenalter. Dazu zählen Bewegung und gesunde Ernährung.

Bei Erwachsenen zwischen 19 und 65 Jahren sind es 41 Prozent, die übergewichtig oder fettleibig sind.

Die OECD-Studie „Health at a Glance“ zeigt: Österreich zählt EU-weit zu den ungesündesten Ländern. Noch immer rauchen hier 25 % der Erwachsenen regelmäßig. Der EU-Schnitt liegt bei 20 %. Die wenigsten Raucher gibt es in Schweden mit 11 %.

Beispiel Alkoholkonsum: 11,4 Liter Alkohol konsumieren wir. In Griechenland sind es nur 7,1 Liter.

Ostern als Erlösung. Doch egal, wie erfolgreich die Selbstkasteiung ist: In 40 Tagen endet die Fastenzeit. Mit Ostern geht das Völlern meist wieder los.

Bücher

Er war einst die Stimme zu den Film-Kritiken auf Ö3, heute schreibt P. A. Straubinger erfolgreich Bücher – sein neuestes Werk Der Jungbrunnen-Effekt über das Intervall-Fasten ist aktuell Platz 1 der Sachbuch-Listen. Darin wird erklärt, warum es gesund und jung macht, wenn man 16 Stunden am Tag nicht isst.

Das ruft aber einen anderen Bestseller-Autor auf den Plan: Der Wiener Arzt und Hormon-Spezialist Johannes Huber legt sein Buch Die Anti-Aging Revolution vor und kontert: Intervallfasten wird oft falsch angewendet. So etwa funktioniert zwar „Dinner-Cancelling“, also das Auslassen des Abendessens, nicht aber „Breakfast-Skipping“. Huber empfiehlt in seinem Buch, nach dem Zufallsprinzip zu fasten.