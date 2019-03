Wie ÖSTERREICH berichtete, übersiedelte die Formel-1-Legende zur Reha in die Schweiz. Von dort hört man nur Gutes. Die grippalen Infekte, die den dreimaligen Weltmeister im Winter zurückgeworfen hatten, sind auskuriert. Der Muskel-Aufbau schreitet voran. So gut, dass Niki knapp sieben Monate nach der Lungentransplantation die ersten Schritte ohne Gehhilfe machen kann. Schon bald will er ins Familiendomizil nach Ibiza übersiedeln.

Auch Laudas F1-Weggefährten berichten nur Gutes. „Ich habe letzte Woche mit Niki telefoniert, seine Stimme hat wieder richtig fest geklungen“, berichtet sein Freund Helmut Marko. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist fast täglich in Kontakt mit seinem Chef-Partner. Wichtige F1-Entscheidungen werden per WhatsApp abgestimmt.