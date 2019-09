Ganzes Land im Lotto-Fieber

Derzeit werden die Trafiken gestürmt. Der Grund: Bei der letzten Ziehung von Lotto „6 aus 45“ am vergangenen Sonntag hat kein Spieleteilnehmer die „sechs Richtigen“ 1, 6, 15, 27, 29 und 40 angekreuzt. Somit wird kommenden Mittwoch ein Vierfachjackpot mit ­einer Gewinnsumme von rund fünf Millionen Euro ausgespielt – und das zum 33. Geburtstag von „6 aus 45“.

Erst Anfang September gab es einen Vierfachjackpot, bei dem ein Glückspilz den diesjährigen Rekordsechser von knapp fünf Millionen knackte.

5,5 Millionen Tipps bei ­Lotto "6 aus 45" erwartet

Die österreichischen Lotterien rechnen bei der kommenden Ziehung daher mit 5,5 Millionen Tipps, die auf gut einer Million Wettscheinen abgegeben werden. Rund 60 Prozent aller möglichen Tippkombinationen werden dabei abgedeckt sein. Die Wahrscheinlichkeit den Pot zu knacken ist demnach größer als der Eintritt eines ersten Fünffach­jackpots im Jahr 2019.

EuroMillionen-Pot 16 Mal in Folge nicht geknackt

Da sämtliche Spielteilnehmer in neun teilnehmenden Ländern mit insgesamt mehr als 47 Millionen Tipps bei der EuroMillionen-Ziehung „5 plus 2“ vergangenen Freitag zum 16. Mal in Folge scheiterten, geht es am Dienstag nun um sagenhafte 173 Millionen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt aber lediglich bei 1 zu 139 Millionen.