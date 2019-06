Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte ist es am Mittwochnachmittag nach einer Gasexplosion in Wien-Wieden gekommen. Ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Pressgasse soll teilweise eingestürzt sein, hieß es in ersten Meldungen. Der Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, sprach gegenüber der APA von mehreren Verletzten.

Nach der Explosion in Wien-Wieden berichtete die Wiener Berufsrettung von zumindest zehn Verletzten. Vier Personen seien schwer, sechs leicht verletzt, hieß es gegenüber der APA.

© APA

© APA

Evakuierung



Der Unglücksbereich in der Preßgasse wurde von den Einsatzkräften großräumig abgesperrt. Zumindest ein Gebäude wurde evakuiert. In der Margaretenstraße wurde ein Treffpunkt für Angehörige eingerichtet.





Möglicherweise ist auch ein zweites Gebäude getroffen. Die Erschütterung war noch in einer Entfernung von mehreren 100 Metern spürbar.